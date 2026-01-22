Edimburgo, Berlín, Hamburgo, Ginebra y Zúrich: los destinos con los que el Principado trabaja para tener vuelos directos desde Asturias

Asturias tendrá este año la mayor oferta de plazas aéreas de su historia: más de 1,6 millones de asientos que ya están a la venta para la temporada de verano, que va de abril a octubre.

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, y el viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Jorge García, presentaron hoy en Fitur (Madrid) los objetivos de la Estrategia de Conectividad Aérea diseñada para una Asturias hiperconectada, que registra cifras récord de usuarios en el aeropuerto, la alta velocidad ferroviaria y el transporte público por carretera.

Respecto al aeropuerto, que vive "el mejor momento de su historia", con 30 rutas (19 nacionales y 11 internacionales), no se descartan nuevos destinos directos el año que viene, en 2027, según dijo Jorge García, que aseguró que la intención es "reforzar" la oferta en ese año.

En ese sentido, los nuevos destinos más probables estarían en Reino Unido, Alemania y Suiza. Manchester, Edimburgo, Berlín, Hamburgo, Ginebra y Zúrich son las ciudades que están en estudio en esos países. García no se aventuró a apostar por ninguna, pero sí dijo que en 2027 podría haber novedades en rutas de esos territorios.

En términos de tráfico aéreo, las cifras actuales implican casi diez mil vuelos en la temporada de verano, con 372 a la semana en los momentos de mayor actividad. Cabe recordar que en 2025 el aeropuerto superó por primera vez en su historia los dos millones de pasajeros.

Tras la presentación, Alejandro Calvo atendió a los medios y pasó revista por todos los asuntos candentes de infraestructuras. No descartó que fuese adecuada una ampliación del aeropuerto, aseguró que la subida del peaje del Huerna es "una vergüenza" y mandó un mensaje tranquilizador sobre las rutas de AVE en Asturias tras el accidente de Adamuz. Estas fueron sus palabras.

¿Ampliación del aeropuerto?

"Hay un trabajo constante para aprovechar todas las oportunidades, poniendo recursos en las campañas de promoción que realizamos, pero que solo son útiles cuando hay destinos que son rentables para las compañías. Hay un trabajo continuo que lidera el viceconsejero y estos días de Fitur también son un buen momento para hacer agenda", aseguró el Consejero.

"Por lo tanto, no solo la oferta actual, que ya es superior incluso a la del año pasado y que nos hace pensar que 2026 va a ser todavía mejor, sino que ya se está pensando en 2027, dentro de esa estrategia del 30, y siguen surgiendo oportunidades. El hecho de que ahora mismo tengamos a las tres grandes alianzas y, por lo tanto, veamos las dinámicas de vuelos que vamos a tener a través de los hubs, también da pistas no solo al Gobierno de Asturias, sino también a las compañías, para detectar oportunidades de negocio", destacó.

También habló sobre nuevas rutas. "Somos optimistas. El ciclo sigue siendo positivo turísticamente y económicamente, porque la conectividad depende de ello, y creo que vamos a seguir dando muy buenas noticias. Este año las conexiones son las que son y estas tres (posibles rutas a Reino Unido, Alemania y Suiza), en todo caso, serían para 2027", incidió.

"Trabajamos en dos ámbitos. Por un lado, las rutas que están cerradas mediante contratos de promoción, pero no nos ceñimos solo a eso. También hacemos un trabajo para ayudar, en este caso, a Aena y al aeropuerto de Asturias para facilitar la llegada de nuevas compañías. Un ejemplo es la llegada de Air Europa a la línea con Madrid, que no tiene una ayuda económica directa, sino sobre todo un apoyo coordinado para que vean que hay un espacio y un hueco. Aena sí da facilidades a la compañía para que entre y es una gran noticia para nosotros, por lo que no descartamos que pueda haber más noticias a lo largo del año", concretó Calvo.

El Consejero también valoró las obras llevadas a cabo en el aeropuerto. "El Aeropuerto necesita mejorar el espacio público. Ha habido un gran avance con el nuevo sistema de control, cualquiera que utilice el aeropuerto está mucho mejor. Se han ampliado los aparcamientos públicos y el privado, se ha mejorado la conectividad por carretera, lo que nos permite estar menos saturados, pero hacen falta más espacios públicos, más zonas de espera y más espacio en las áreas de embarque. Hay un proyecto para ello y esperamos que se pueda lanzar cuanto antes", destacó.

"Respecto a ampliar los terminales, creo que el tráfico actual del aeropuerto está dentro de un estándar adecuado. Lo que hay que exigir es que siga teniendo un mantenimiento excelente y los más altos estándares en los sistemas de navegación. Cuando tenemos temporales, vuelos de otros aeropuertos cercanos, como Santander, Galicia o incluso el País Vasco, se derivan a Asturias. Tenemos un muy buen aeropuerto, ajustado a su escala, que necesita mejores servicios para los usuarios. Habrá que estar atentos a los niveles de crecimiento y, si se alcanzan otros umbrales, entonces sí habría que pensar en otro tipo de infraestructuras", dijo, en referencia a la posible ampliación.

El peaje del Huerna, "inaceptable"

"El expediente Huerna está en el punto en el que nos habíamos comprometido, lo que seguramente adelanta la llegada a un contencioso. Hemos presentado la revisión de oficio con informes favorables, no solo basados en el dictamen de la Unión Europea, sino también en el Consejo Consultivo de nuestra comunidad, y entendemos que el Ministerio tiene que dar respuesta", aseguró Calvo, en relación a la situación del peaje, cuya ampliación considera irregular la Comisión Europea.

"Hemos tenido acuse de recibo desde la propia Presidencia, porque la revisión de oficio no solo se plantea al Ministerio, sino también al Consejo de Ministros. Esperamos tener noticias en los próximos meses", indicó Calvo sobre la revisión de oficio presentada.

"Nos ha parecido inaceptable vivir un año más la subida de precios del Huerna sin respuesta a esa revisión de oficio, que es una llamada de atención muy seria por parte de una comunidad autónoma. Vamos a seguir trabajando y, cuando finalice el plazo, si la respuesta no es favorable, acudiremos directamente al contencioso", clamó.

La actualidad ferroviaria en Asturias tras el accidente de Adamuz

"Confiamos plenamente en el trabajo de Adif. Las incidencias en cercanías suelen ser menores y tienen que ver con el estado de la red. Nuestra red de alta velocidad cumple los estándares y, de hecho, en estos días no se han planteado reducciones de velocidad en Asturias", aseguró el Consejero.

"Lo que es evidente es que se necesita una inversión estable y permanente. Durante muchos años se desinvirtió en cercanías y en el resto de la red. La respuesta de las administraciones debe ser invertir más en mantenimiento para que las infraestructuras sean más seguras y para que los usuarios perciban un servicio seguro, que es el futuro del transporte. No conozco el detalle de las inversiones porque no es una competencia nuestra, pero sabemos que en algunos casos se está multiplicando por cuatro o cinco la inversión respecto a hace diez años. Todo lo que se invierta es positivo", destacó.

"Habrá que sacar conclusiones del accidente de Adamuz, pero para nosotros es clave el trabajo de Adif y de Renfe. En Asturias dependemos únicamente de la empresa pública y hay que apostar por Renfe y por los servicios que presta. Habrá aprendizajes que se integren en el sistema, pero hay que ser prudentes y trasladar tranquilidad a la ciudadanía", incidió.

Zalia y la fábrica de placas solares de Sunwafe

"En poco tiempo se formalizará en el consejo de la sociedad la adjudicación del suelo a Sunwafe. Ya tenemos las garantías, la fianza y es una cuestión administrativa. A partir de ahí, trabajaremos para facilitar la instalación y la tramitación de licencias con el Ayuntamiento de Gijón. Nos habíamos planteado enero y quedan pocos días, pero el proceso está muy avanzado", aseguró sobre este proceso.

"Zalia tiene luz y tiene capacidad para proyectos no electrointensivos. Para los electrointensivos no se necesita solo una subestación, sino una subestación de transporte que aporte suficiente potencia, y eso es lo que estamos trabajando con Red Eléctrica", analizó el Consejero.

"E-Redes, como empresa distribuidora, ya está trabajando en ello, con ubicación dentro de Zalia y con tres permisos de conexión ya autorizados. La subestación no la hará Zalia, la hará la distribuidora, los permisos están concedidos y los proyectos técnicos están en marcha. Hablar ahora de la subestación como obstáculo es anacrónico", zanjó sobre el asunto de la subestación.

La estación intermodal de Zalia

"Vamos cumpliendo los hitos previstos. La estación intermodal de Zalia es un proyecto de futuro, que aún no tiene una planificación cerrada, pero el desarrollo de Zalia como eje intermodal vinculado al puerto de Gijón no va a parar. En las próximas semanas habrá noticias. El puerto ha sacado un proyecto para mejorar la terminal de contenedores y contará con tres trenes semanales de contenedores. Es un trabajo conjunto que tendrá que ver con Zalia como plataforma logística y, en el futuro, como estación intermodal", analizó.

"En esta primera fase, la intermodalidad que genera el puerto ya es un paso muy importante y permite dar respuesta a corto plazo, además de impulsar una autopista ferroviaria con demanda real, que es lo fundamental", finalizó.