Jesús Chacón, el cordobés que encontró en Asturias el mejor ambiente de estudio para preparar el MIR: "Aquí te concentras más"

Cuando acabó Medina Jesús Chacón no tuvo dudas de que Asturias era el mejor lugar para preparar el MIR. "Me lo recomendaron muchos compañeros de otros años que me dijeron que aquí se prepraba mucho mejor y la verdad es que te concentras mejor, todos vamos a lo mismo y cuando te toca descansar también lo hacemos todos a la vez". Este joven cordobés tiene claro que su objetvo es ser funcional para la sociedad,y encontrar un trabajo que le llene. "Hasta hora solo nos hemos dedicado a estudiar", explica. Tras meses de trabajo y sacrificio solo espera que el sábado pueda acabar a tiempo el examen y quedar satusfecho con el resultado. "Al final es una lotería pero creo que es importante quedarse contento con lo que has hecho. En su horizonte profesional tiene varias preferencias entre las que destaca Endocrino y Radiología. "Todo depende de como me salga", insiste.

En Asturias, se presentarán 1.897 estudiantes al examen del MIR que tendrá lugar este sábado en la Facultad de Ciencias Jurídico-Sociales de la Universidad de Oviedo. Los estudiantes optarán a una plaza en formación especializada de las titulaciones de Medicina, Farmacia, Enfermería y del ámbito de la Química, Biología, Psicología y Física.

Noticias relacionadas

El ejercicio consistirá en la realización de una prueba objetiva tipo test compuesta por 200 preguntas, más diez de reserva, con cuatro opciones de respuesta. La duración total del examen será de cuatro horas y media.