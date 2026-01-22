Jesús Chacón, el cordobés que encontró en Asturias el mejor ambiente de estudio para preparar el MIR: "Aquí te concentras más"
"Me gustaría estudiar Endocrino o Radiólogo"
Cuando acabó Medina Jesús Chacón no tuvo dudas de que Asturias era el mejor lugar para preparar el MIR. "Me lo recomendaron muchos compañeros de otros años que me dijeron que aquí se prepraba mucho mejor y la verdad es que te concentras mejor, todos vamos a lo mismo y cuando te toca descansar también lo hacemos todos a la vez". Este joven cordobés tiene claro que su objetvo es ser funcional para la sociedad,y encontrar un trabajo que le llene. "Hasta hora solo nos hemos dedicado a estudiar", explica. Tras meses de trabajo y sacrificio solo espera que el sábado pueda acabar a tiempo el examen y quedar satusfecho con el resultado. "Al final es una lotería pero creo que es importante quedarse contento con lo que has hecho. En su horizonte profesional tiene varias preferencias entre las que destaca Endocrino y Radiología. "Todo depende de como me salga", insiste.
En Asturias, se presentarán 1.897 estudiantes al examen del MIR que tendrá lugar este sábado en la Facultad de Ciencias Jurídico-Sociales de la Universidad de Oviedo. Los estudiantes optarán a una plaza en formación especializada de las titulaciones de Medicina, Farmacia, Enfermería y del ámbito de la Química, Biología, Psicología y Física.
El ejercicio consistirá en la realización de una prueba objetiva tipo test compuesta por 200 preguntas, más diez de reserva, con cuatro opciones de respuesta. La duración total del examen será de cuatro horas y media.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Accidente ferroviario en Asturias: un convoy de cercanías se estampa contra un desprendimiento de tierras
- Las razones de Nacho Manzano para cerrar su restaurante de Oviedo con estrella Michelin: “Era imposible mantener el nivel por falta de tiempo”
- Multado con 800 euros por no llevar el papel actualizado en el coche: la Guardia Civil vigila las clásicas carpetillas de la guanteras de los asturianos
- La borrasca "Harry" se deja notar en Asturias, pero lo peor llegará el jueves por la costa con un aviso de "peligro importante"
- Fallece Graciano Torre, exconsejero de Industria de Asturias y exalcalde de San Martín del Rey Aurelio: 'Era un político ejemplar
- Nacho Manzano sopesa el cierre de su restaurante con estrella Michelin NM
- Ya está en Asturias la borrasca 'Ingrid': la Aemet alerta de que provocará 'daños en paseos marítimos' y nevadas 'a cotas bajas