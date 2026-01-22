Llanes, y la Ruta Marinera de la Princesa
Llanes es uno de los referentes turísticos de Asturias y de todo el norte de España. Tanto por sus paisajes y playas, sus monumentos históricos y naturales, su gastronomía y tradiciones, como por el número de visitantes y pernoctas.
En su apuesta por seguir ofreciendo al turista los mejores servicios e infraestructuras, Llanes avanza en la actualización y digitalización de sus recursos, con recorridos interactivos por playas y rutas del interior del concejo, y ahora también por su rica historia. Es el caso de la propuesta que el consistorio llanisco presentará en Fitur: la Ruta Marinera de la Princesa.
Se trata de un proyecto digital pionero que convierte la historia de Llanes en una experiencia inmersiva e interactiva, uniendo patrimonio, tecnología y emoción. Su eje central es la visita de Leonor de Austria a Llanes en 1517, reinterpretada con las herramientas del siglo XXI.
Más que una ruta, esta iniciativa representa el futuro del turismo narrativo: una nueva forma de contar la historia a través de la tecnología, conectando pasado y presente mediante vídeos, mapas interactivos y recursos audiovisuales que transforman el relato en una experiencia viva.
A través de una web interactiva, el visitante puede seguir los pasos de la princesa por los lugares que conoció: la Cofradía de Mareantes, el puerto, la muralla, la basílica, el mirador de San Pedro, el puente, San Antón. Cada punto se acompaña de vídeos, narraciones y paisajes sonoros que convierten el paseo en algo más que una visita y lo transforman en un viaje cultural y sensorial.
