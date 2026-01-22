Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fitur 2026

Llanes, y la Ruta Marinera de la Princesa

Elena Casero

Llanes

Llanes es uno de los referentes turísticos de Asturias y de todo el norte de España. Tanto por sus paisajes y playas, sus monumentos históricos y naturales, su gastronomía y tradiciones, como por el número de visitantes y pernoctas.

En su apuesta por seguir ofreciendo al turista los mejores servicios e infraestructuras, Llanes avanza en la actualización y digitalización de sus recursos, con recorridos interactivos por playas y rutas del interior del concejo, y ahora también por su rica historia. Es el caso de la propuesta que el consistorio llanisco presentará en Fitur: la Ruta Marinera de la Princesa.

Se trata de un proyecto digital pionero que convierte la historia de Llanes en una experiencia inmersiva e interactiva, uniendo patrimonio, tecnología y emoción. Su eje central es la visita de Leonor de Austria a Llanes en 1517, reinterpretada con las herramientas del siglo XXI.

Ruta Marinera de La Princesa

Ruta Marinera de La Princesa

Más que una ruta, esta iniciativa representa el futuro del turismo narrativo: una nueva forma de contar la historia a través de la tecnología, conectando pasado y presente mediante vídeos, mapas interactivos y recursos audiovisuales que transforman el relato en una experiencia viva.

A través de una web interactiva, el visitante puede seguir los pasos de la princesa por los lugares que conoció: la Cofradía de Mareantes, el puerto, la muralla, la basílica, el mirador de San Pedro, el puente, San Antón. Cada punto se acompaña de vídeos, narraciones y paisajes sonoros que convierten el paseo en algo más que una visita y lo transforman en un viaje cultural y sensorial.

