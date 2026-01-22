Los médicos vuelven a la carga: las razones por las que amenazan con una huelga indefinida en toda España a partir del 16 de febrero

Los médicos acaban de concretar el paro indefinido con el que veían amenazando desde que iniciaron su lucha contra el borrador de Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad. El Comité de Huelga, formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA), ha acordado este jueves que la huelga nacional indefinida de médicos y facultativos será a partir del próximo 16 de febrero, en principio hasta junio, y durante una semana al mes.

Este nuevo paro llega apenas una semana después de que los médicos asturianos y la consejería de Salud del Principado firmasen un acuerdo. Tras varios días de movilizaciones, el colectivo sanitario y el Principado acercaron posturas en varios puntos clave. Entre ellas, “cambiar el régimen hacia uno más europeo, flexibilizando las guardias y evitando las superiores a 12 horas”.

Ahora los médicos de toda España quieren más. José Antonio Vidal, secretario general del SIMPA, dijo este jueves que "ojalá alguien entre en razón, porque las consecuencias, los daños, que lamentamos, son importantes e incontrolables, pero realmente no tenemos ninguna esperanza". Vidal añadió: "No tenemos ninguna gana de realizar este paro, sobre todo porque viene después de una movilización a nivel autonómico, que se cerró satisfactoriamente, pero nos están abocando a esta huelga, no hay otra solución y lo terrible es que nadie, ningún grupo político parece entenderlo, que no se puede sacar adelante la sanidad sin los médicos". Palabras desesperanzadas, pero es los médicos asturianos llevan ya un año de lucha. Vidal indicó no obstante que el paro podría extenderse más allá de junio, si no hay avances en la negociación.

Tras ampliar los miembros del mencionado Comité de Huelga para aglutinar a todos los sindicatos profesionales más representativos del territorio nacional y unificar las acciones que se emprendan con el objetivo de lograr un estatuto propio del médico y el facultativo, el formato acordado para estos paros es el de una semana de huelga al mes, que comenzará en febrero y se alargará, en principio, hasta el mes de junio como primera etapa.

Así, los paros están convocados para la semana del 16 al 20 de febrero, del 16 al 20 de marzo, del 27 de abril al 1 de mayo, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio. Como pistoletazo de salida a las movilizaciones, se ha decidido llevar a cabo una manifestación unitaria el sábado 14 de febrero en la que profesionales de todas las comunidades autónomas muestren de nuevo en Madrid por qué el colectivo se ha posicionado de forma unánime en su rechazo a la norma ministerial, reclamando una regulación apropiada para sus especiales condiciones de formación, responsabilidad y desempeño laboral.

Los sindicatos que conforman el Comité de Huelga han querido insistir una vez más en que mantienen su mano tendida al diálogo con la esperanza de que Sanidad reconsidere retomar las conversaciones que permitan avanzar conjuntamente en la búsqueda de acuerdos para mejorar las condiciones laborales de los profesionales. Sin embargo, recuerdan que las reivindicaciones del colectivo afectan tanto al ministerio que dirige Mónica García como a otras carteras, a los Grupos Parlamentarios y a las distintas consejerías de salud autonómicas, por lo que reclaman que cada actor se haga cargo de su competencia para atender las demandas médicas y facultativas que permitan mantener un Sistema Nacional de Salud sostenible, eficiente y de calidad para profesionales y pacientes.

Son dos asuntos los principales en la movilización de los médicos: reclaman negociar condiciones propias en el estatuto marco y la eliminación de las guardias de 24 horas, o que éstas sean voluntarias. Vidal mostró sus dudas de que la propuesta de la Ministra de rebajarlas a 17 horas sea viable al no concretar "quién trabaja" en el espacio de tiempo que se dejan de cubrir y si los fines de semana, que son los que tienen fijadas las 24 horas, pasarán a considerarse jornadas ordinarias.