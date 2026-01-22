Los motivos de la industria cárnica de Asturias para celebrar el obstáculo (aunque por poco tiempo) al tratado con Mercosur: del "riesgo de la soberanía alimentaria" a una "escenario de incertidumbre"

La Asociación de Industrias de la Carne del Principado de Asturias (Asincar) es otra de las entidades que, junto al Gobierno del Principado, partidos políticos y organizaciones agrarias, ha celebrado en la región que el Europarlamento frene, más bien obstaculice, la entrada en vigor del tratado entre la UE y Mercosur (Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina). A través de un comunicado, Asincar ha mostrado su satisfacción ante la reciente decisión, que pasa por solicitar un dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el pacto, lo que llevará más de un año probablemente.

El sector agroganadero asturiano también está contento ante la decisión del Europarlamento de torpedear el acuerdo, contra el que protestó el pasado viernes 16 de enero en Oviedo con una gran movilización que colapsó con cientos de tractores el centro de la capital asturiana.

El presidente de Asincar, Eduardo Pérez, ha indicado que esta medida es "fundamental", ya que, según su valoración y de diversas organizaciones del sector, este tratado "es muy perjudicial para el sector cárnico, así como para la apicultura y la faba, poniendo en riesgo la soberanía alimentaria y la estabilidad de una industria clave".

Votación en el Europarlamento, el pasado miércoles. / Associated Press/LaPresse

El impacto de este acuerdo sería "altamente negativo", ha dicho, debido a la creación de un escenario de "incertidumbre y desequilibrio competitivo". El sector cárnico en Asturias da empleo a 832 personas y alcanza una cartera de negocio anual de 118,70 millones de euros, según los datos de Asincar.

Aplicación

Con todo, en la UE no ha sentado nada bien el paso dado por el Europarlamento, aprobado por un estrecho margen de votos de la ultraderecha y ultraizquierda, además de eurodiputados populares de Polonia o Francia.

De hecho, el canciller alemán, Friedrich Merz, ha asegurado este jueves en Davos (Suiza) que nada detendrá el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, y ha lamentado que la Eurocámara le haya puesto un nuevo obstáculo. "Lamento profundamente que el Parlamento Europeo pusiera ayer otro obstáculo en nuestro camino. Pero tengan la seguridad: No nos detendrán. El acuerdo con Mercosur es justo y equilibrado. No hay alternativa si queremos lograr un mayor crecimiento en Europa", ha dicho en el marco del Foro Económico de Davos.

Al mismo tiempo, ha avanzado que, lo más probable, es que este acuerdo se aplique de manera provisional. Respecto a la UE, el canciller ha defendido que "no hay lugar para el aislacionismo y el proteccionismo", sino para "vínculos estratégicamente coordinados en todo el mundo".

Y añadió: "Las ambiciones comerciales de Europa son muy claras. Queremos ser la alianza que ofrezca mercados abiertos y oportunidades comerciales. Queremos reforzar las normas para un comercio justo y unas condiciones equitativas". En este sentido, el canciller alemán ha resaltado que "Europa debe ser la antítesis de las prácticas comerciales desleales patrocinadas por Estados", del proteccionismo de las materias primas, de la prohibición de las tecnologías y de los aranceles arbitrarios. "Los aranceles, una vez más, deben ser sustituidos por normas y esas normas deben ser respetadas por los socios comerciales", ha advertido Merz.