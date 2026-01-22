Muere envenenado un quebrantahuesos del plan de recuperación en los Picos

La Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ) comunicó la muerte por envenenamiento de "Centenario", un ejemplar de quebrantahuesos perteneciente al área poblacional de Picos de Europa, cuyo cadáver fue hallado entre los municipios cántabros de Peñarrubia y Cillorigo de Liébana. Los hechos se conocieron cuando técnicos de la FCQ, en el transcurso de las labores habituales de monitorización de ejemplares marcados, localizaron en la tarde del domingo, 18 de enero, el cuerpo sin vida del ave.

Funcionarios del Gobierno de Cantabria levantaron acta del hallazgo y recogieron muestras biológicas que fueron depositadas en dependencias de la guardería para su posterior traslado al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Cantabria. La necropsia confirmó que la causa de la muerte fue envenenamiento.

"Centenario" era un macho cedido por el Gobierno de Aragón y liberado en la vertiente asturiana del Parque Nacional de los Picos de Europa en julio de 2017, dentro del programa de recuperación del quebrantahuesos en la Cordillera Cantábrica. El ejemplar portaba un emisor satelital cuyos datos mostraron localizaciones anómalas compatibles con un posible problema, lo que motivó el desplazamiento inmediato de los técnicos de la FCQ.

El ave formaba parte de la primera unidad reproductora establecida en Cantabria tras la desaparición de la especie en la región hace aproximadamente 70 años. Según la FCQ, su muerte supone "un revés significativo", ya que se produce en plena campaña reproductora, reduciendo de forma "drástica" las posibilidades de que la reproducción pueda salir adelante.

El quebrantahuesos es una especie catalogada como en peligro de extinción y figura en el catálogo de especies amenazadas.