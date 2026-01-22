Multa de 800 euros por no tener este papel en regla: la Guardia Civil vigila a los coches asturianos

Cuando tenemos un coche, tenemos una responsabilidad ya que hay que cumplir una serie de obligaciones. La última, contar con una baliza V16 conectada con la DGT, pero es que nos podemos ganar una multa de 800 euros por no tener este papel en regla. Y ojo, la Guardia Civil vigila los coches asturianos.

Y es que no contar con la baliza V16 puede acarrearnos una multa de 80 euros, aunque tal y como han señalado desde el Gobierno, de momento no se multará a aquellos conductores que no tengan este dispositivo en sus coches. Sin embargo, si no tienes este papel en regla, la multa será mayor.

Un hombre ajusta el retrovisor. / Freepik

Por eso, tenemos que tener en cuenta que nuestro vehículo siempre tenga el seguro en vigor. Conducir sin seguro es un grave error. Las multas suelen oscilar entre los 600 euros y los 3.000 euros. La cuantía final de la sanción se debe a si el vehículo está circulando, el tiempo que lleva sin seguro o si hay reincidencia.

Tal y como explican desde la Dirección General de Tráfico, lo que se suele abonar como multa por no tener seguro es unos 800 euros cuando el vehículo está detenido y 1.500 euros si está en circulación, es decir, si vamos conduciendo con el coche y nos paran los agentes durante un control.

Así que lo mejor es comprobar que tenemos nuestro seguro al día. Actualmente, hay un sinfín de compañías que ofrecen seguros para el vehículo de diversos tipos y rangos de precio. Además, suelen ser bastante competitivas, incluso ajustando los precios a los de la competencia con tal de que te cambies de seguro.

Año por año

Para ahorrar en este sentido, lo mejor es analizar, año por año, cómo están los precios de los diferentes seguros y siempre teniendo en cuenta lo que nos ofrecen.