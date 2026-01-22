Multado con 200 euros por una conducta demasiado habitual en la carrera: la Guardia Civil vigila a los conductores asturianos
La DGT lo ha bautizado como "el día mundial del chicle"
Cuando estamos circulando con nuestro vehículo debemos prestar atención a todo lo que ocurre en la carretera, pero hay una conducta demasiado habitual entre algunos conductores que nos puede acarrerar una multa de 200 euros. Y sí, la Guardia Civil está vigilando a los conductores asturianos para comprobar que no cometen esta imprudencia.
Y es que hasta la Dirección General de Tráfico (DGT) lo ha bautizado como "el día mundial del chicle". Así es la campaña que han lanzado en las redes sociales con la intención de disuadir a los conductores que, cuando van en la carretera, se pegan demasiado al coche que tienen delante.
Por si alguno lo desconocía, los conductores están obligados a cumplir con una distancia de seguridad con el coche que tienen delante como una forma de evitar accidentes. Y es que si el coche de delante tiene que verse obligado a frenar, la distancia de seguridad permite al conductor del coche que tiene detrás reaccionar a tiempo para evitar una colisión.
Pero si la distancia de seguridad no se cumple, no hay tiempo de reacción y la colisión es segura.
Por eso los agentes de la Guardia Civil están vigilando también que los conductores cumplan con esta norma, porque no respetar la distancia de seguridad está considerado como una infracción grave y se sanciona con 200 euros.
Conducción temeraria
Pero ojo, que si estamos demasiado pegados al coche de delante, se podría considerar incluso conducción temeraria, con lo que sería mucho más grave.
