Multado con 500 euros por llevar la baliza V-16, pero no portar el documento obligatorio en caso de avería: la Guardia Civil vigila a los coches asturianos

Desde el 1 de enero, un nuevo dispositivo de advertencia para casos de avería o accidente es obligatorio para todos los conductores españoles. Se trata, cómo no, de la ya famosa y polémica baliza V-16.

El director de Tráfico, Pere Navarro, afirmó hace unos días que "en estos momentos" si un conductor se detiene en la carretera por una avería o por un incidente y no coloca la baliza de preseñalización de emergencia V-16 le van a "denunciar" porque así lo marca la ley. "En estos momentos si tú paras por una avería, un incidente y no la colocas, te van a denunciar porque es obligatorio según la ley", indicó el jefe de la Dirección General de Tráfico (DGT), al ser preguntado sobre cuándo terminará el plazo dado a los conductores antes de proceder a la imposición de multas por no utilizarla.

No llevar la baliza V-16 en el vehículo o llevar una que no esté homologada acarreará una sanción considerada leve de 80 euros, misma cantidad que la establecida para el que no llevara los triángulos de preseñalización.

Otro elemento obligatorio

Pero ojo, no es la única multa que puedes recibir si tu coche queda averiado en la carretera. Según la DGT, hay que llevar también el chaleco reflectante. El Reglamento General de Circulación es bastante claro en el punto tercero del su artículo 118: "Los conductores de turismos, de autobuses, de automóviles destinados al transporte de mercancías, de vehículos mixtos, de conjuntos de vehículos no agrícolas, así como los conductores y personal auxiliar de los vehículos piloto de protección y acompañamiento deberán utilizar un chaleco reflectante de alta visibilidad, certificado según el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual, que figura entre la dotación obligatoria del vehículo, cuando salgan de éste y ocupen la calzada o el arcén de las vías interurbanas".

Por ello, carecer de chaleco en el momento de un problema en el vehículo puede suponer una sanción de entre 80 y 200 euros.

Tres documentos imprescindibles

Pero ahí no acaba todo. También es imprescindible llevar una rueda de repuesto y la documentación en regla. Según la DGT, hay tres documentos que todo conductor debe llevar, y estar en vigor, obligatoriamente para todo tipo de trayectos: el permiso de conducir, el permiso de circulación y la tarjeta de Inspección Técnica del Vehículo (ITV). "Lleva estos 3 documentos, originales o compulsados, siempre que conduzcas, ya que será lo primero que te pida un agente si te para o te ves involucrado en un incidente. Recuerda que desde 2008 no es obligatorio llevar en el coche la póliza del seguro ni el recibo del último pago", dice Tráfico.

No llevar el permiso de circulación conlleva una multa de 10 euros, pero no tener la autorización para circular acarrea una sanción de hasta 500 euros. Algo parecido pasa con la tarjeta de ITV. No llevarla se multa con 10 euros, pero tenerla caducada se traduce en una sanción de 200 euros.

Una buena forma de evitar estas multas es descargar en la aplicación móvil miDGT estos tres documentos. De esta forma, llevarás siempre contigo lo que exige la ley.