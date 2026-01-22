Bajo Nalón, escapada redonda entre ría, costa y sabor
Pravia, Soto del Barco y Muros de Nalón se presentan en Fitur como puerta al Occidente: patrimonio y tradición marinera, naturaleza en la desembocadura del Nalón, turismo rural sostenible y gastronomía con sello propio
Puerta de entrada al Occidente, la Comarca del Bajo Nalón, integrada por los concejos de Pravia, Soto del Barco y Muros de Nalón, es un lugar ideal para una escapada en cualquier momento del año. Situada en la franja costera occidental de Asturias, se presenta un año más en Fitur como un destino que combina naturaleza, cultura, tradición y gastronomía. Un rincón en la región que destaca por su riqueza paisajística, sus encantadores pueblos y su oferta de actividades para todos los públicos.
Un entorno natural único
El Bajo Nalón se caracteriza por su singular entorno natural, donde el río Nalón desemboca en el mar Cantábrico. Espacios como la ría del Nalón, con sus marismas y ecosistemas únicos, son perfectos para la observación de aves y paseos en contacto con la naturaleza. Además, las playas de la comarca ofrecen un atractivo tanto para quienes buscan relax como para los aficionados a deportes acuáticos como el surf.
La riqueza histórica de la comarca se refleja, en Muros de Nalón, en el patrimonio industrial de San Esteban, uno de los puertos carboneros mejor conservados del norte de España; y en Soto del Barco destaca el Centro de Interpretación Casa del Mar, la playa fluvial y trincheras de la guerra civil de Ranón. Pravia, por su parte, apuesta por un turismo rural responsable ligado al río, con actividades en la naturaleza, conservación del entorno, producto local y una experiencia auténtica todo el año.
El Bajo Nalón también conquista a los visitantes por el paladar. Su oferta gastronómica incluye productos locales como la angula "más valorada del mundo" (San Juan de la Arena: capital angulera); el pixin y sus jornadas gastronómicas en Muros de Nalón o la "huerta de Asturias" en Pravia.
