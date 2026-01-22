Sus patillas huelen a jazmín, son las aventuras de Figaredín

José María Figaredo Álvarez-Sala, diputado gijonés en Cortes, secretario general del grupo parlamentario de Vox, tiene unas patillas muy apetecibles. Tanto que han inspirado una serie de dibujos animados en redes sociales que comienzan en el adictivo jingle donde se canta: «Sus patillas huelen a jazmín, las aventuras de Figaredín».

El pequeño Figaredín vive apasionantes peripecias en esos capítulos de dibujos animados creados por @cabezacuadrada007, que en estos cinco meses de existencia ya lleva 3,6 millones de visionados de sus capítulos. Figaredín lo pasa estupendamente con su amigo Santi Abascal, al que le pide que le explique las cosas «con palabras sencillas» para poder comprender los conceptos. En «Las aventuras de Figaredín» podemos verlo, con su tebas verde y su camisa rosa con corbata, entrando al volante de un Range Rover en su mansión atendida por su viaje mayordomo Rosco. También aparece jugando al pádel, durmiéndose con su pijama con dibujos de osito ante una buena corrida del torero Padilla, viajando al pasado para conocer a un niño de Ferrol llamado Francisco Franco Bahamonde y hasta enamorándose -porque el amor es así de traicionero- de Yolanda Diaz, que en un episodio sobre «Amor progre» se le aparece en la tribuna del Congreso con la misma estela dorada que dejaban los Ángeles de Charlie al mover sus rubias melenas.

Figaredo –al que la portavoz de Sumar Verónica Martínez se refirió por error como «Frigodedo»– no es el único que está alcanzando la fama gracias a las redes. Adrián Barbón ya es un clásico en nuestros móviles. Miles de asturianos los ven con la misma entrañable sensación con la que se disfrutan las aventuras de Figaredín. No hay nada como esas tardes de domingo en las que el presidente asturiano comparece con su pijama de elfo disfrutando en el palacio de Barbi de Laviana de la visita de «Selva», la perra de su «amiga-hermana» Ana, según él mismo explica.

Pero, Barbón aparte, también hay otros que están debutando en la profesión de político-influencer. Es el caso de Ovidio Zapico, consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos y socio de Gobierno de Barbón como líder de IU. En diciembre pasado, vimos salir al consejero que habla como si cantase Víctor Manuel explicándonos la nueva ley de Vivienda mientras bajaba las escaleras de la Junta. Al final del vídeo protagonizaba un didáctico sketch en el que explicaba a un camarero que justo venía del Consejo de Gobierno, donde acababa de aprobar la mencionada ley.

Si bien Zapico tiene muchos menos seguidores que Barbón, sí que explora nuevos géneros. Puede vérsele en redes, por ejemplo, haciendo bici de montaña o por indómitas rutas de raquetas de la nieve. Barbón, de momento, no ha hecho incursiones por el género de aventuras. Prefiere las sit-com.