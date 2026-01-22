La rutina del ovetense Miguel Argüelles para preparar el MIR en Asturias: "Este examen exige muchos sacrificios y los nervios son inevitables"

Miguel Argüelles quiere dedicarse a una especialidad médica aunque todavía no tiene claro cuál será la elegida. "Todo va a depender de cómo salga el examen del sábado, se hará lo mejor posible", reconoce. Con la cuenta atrás de la prueba en la cabeza este joven ovetense reconoce que los nervios en los días previos son inevitables. "Es un trabajo constante del día a día y llega un punto que se hace pesado, hay que echarle muchas horas, sacrficar planes con familia y amigos y estar al pie del cañón todos los días", reconoce.

En Asturias, se presentarán 1.897 estudiantes al examen del MIR que tendrá lugar este sábado en la Facultad de Ciencias Jurídico-Sociales de la Universidad de Oviedo. Los estudiantes optarán a una plaza en formación especializada de las titulaciones de Medicina, Farmacia, Enfermería y del ámbito de la Química, Biología, Psicología y Física.

Noticias relacionadas

El ejercicio consistirá en la realización de una prueba objetiva tipo test compuesta por 200 preguntas, más diez de reserva, con cuatro opciones de respuesta. La duración total del examen será de cuatro horas y media.