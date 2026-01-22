La rutina del ovetense Miguel Argüelles para preparar el MIR en Asturias: "Este examen exige muchos sacrificios y los nervios son inevitables"
"Todavía no tengo clara la especialidad que quiero hacer, depende de lo que saque"
Miguel Argüelles quiere dedicarse a una especialidad médica aunque todavía no tiene claro cuál será la elegida. "Todo va a depender de cómo salga el examen del sábado, se hará lo mejor posible", reconoce. Con la cuenta atrás de la prueba en la cabeza este joven ovetense reconoce que los nervios en los días previos son inevitables. "Es un trabajo constante del día a día y llega un punto que se hace pesado, hay que echarle muchas horas, sacrficar planes con familia y amigos y estar al pie del cañón todos los días", reconoce.
En Asturias, se presentarán 1.897 estudiantes al examen del MIR que tendrá lugar este sábado en la Facultad de Ciencias Jurídico-Sociales de la Universidad de Oviedo. Los estudiantes optarán a una plaza en formación especializada de las titulaciones de Medicina, Farmacia, Enfermería y del ámbito de la Química, Biología, Psicología y Física.
El ejercicio consistirá en la realización de una prueba objetiva tipo test compuesta por 200 preguntas, más diez de reserva, con cuatro opciones de respuesta. La duración total del examen será de cuatro horas y media.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Accidente ferroviario en Asturias: un convoy de cercanías se estampa contra un desprendimiento de tierras
- Las razones de Nacho Manzano para cerrar su restaurante de Oviedo con estrella Michelin: “Era imposible mantener el nivel por falta de tiempo”
- Multado con 800 euros por no llevar el papel actualizado en el coche: la Guardia Civil vigila las clásicas carpetillas de la guanteras de los asturianos
- La borrasca "Harry" se deja notar en Asturias, pero lo peor llegará el jueves por la costa con un aviso de "peligro importante"
- Fallece Graciano Torre, exconsejero de Industria de Asturias y exalcalde de San Martín del Rey Aurelio: 'Era un político ejemplar
- Nacho Manzano sopesa el cierre de su restaurante con estrella Michelin NM
- Ya está en Asturias la borrasca 'Ingrid': la Aemet alerta de que provocará 'daños en paseos marítimos' y nevadas 'a cotas bajas