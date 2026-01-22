El cardenal asturiano Artime refuerza su papel en Roma al incorporarse a la supervisión del Banco Vaticano por orden del Papa

El cardenal luanquín Ángel Fernández Artime inicia el año aumentando su cuota de acción y responsabilidad en Roma y reforzando su papel como uno de los hombres fuertes de León XIV. El Papa hizo público esta semana el nombramiento del asturiano como miembro de la Comisión para el IOR (Instituto para las Obras de Religión), integrada por cinco cardenales y encargada de supervisar la transparencia del Banco Vaticano, denominación habitual de este organismo.

Según la prensa especializada, el IOR contaba en 2025 con 5.700 millones de euros en activos. En 2024 obtuvo 32,8 millones de euros en beneficios, un 7 por ciento más que el ejercicio anterior.

Artime será, a partir de ahora, uno de los responsables de fiscalizar las finanzas vaticanas, tanto las inversiones como las carteras de sus clientes, así como las de las entidades vinculadas a la Iglesia. El cardenal asturiano da así un paso más en una prolífica trayectoria dentro de la jerarquía eclesiástica, con creciente peso en los órganos de gobierno de la Santa Sede.

Artime mantiene su principal responsabilidad como proprefecto del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, así como su condición de juez de la Corte de Casación del Vaticano y su título de legado pontificio para las basílicas papels de San Francisco y Santa María de los Ángeles en Asís.

Con el nuevo nombramiento en la comisión cardenalicia de la IOR se puede decir que Artime está presente ya en la gestión diaria del Vaticano como proprefecto, en el ámbito institucional como legado pontificio, en el jurídico y ahora en el económico,

El resto de la comisión de la IOR está formado por Christoph Schönborn, presidente del organismo y arzobispo emérito de Viena, Luis Antonio Tagle: proprefecto del Dicasterio para la Evangelización, Konrad Krajewski, Limosnero de Su Santidad, y Giuseppe Petrocchi, que es arzobispo de L'Aquila, en Italia.

Ángel Fernández Artime fue el primer español en ser Rector Mayor de los Salesianos. El Papa Francisco lo nombró cardenal y pro-prefecto del Dicasterio para la Vida Consagrada. Según publicaron varios medios de comunicación, fue uno de los “papables” tras el fallecimiento de Francisco, un reconocimiento implícito a su proyección internacional dentro de la Iglesia.

Recientemente, Artime acompañó al Papa durante la visita al Santo Padre de Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias. El cardenal fue la figura clave para gestionar la cita entre León XIV y el jefe del Ejecutivo regional.