"¿Cómo será el futuro?": El gurú que analiza las tendencias sutiles da en Oviedo las claves sobre lo que viene

Juan de los Ángeles es especialista en creatividad, innovación y análisis de tendencias. Fundador de C4E Consulting Services y asociado de la consultora Zink Innovation & Trends. Hoy ofrecerá una visión panorámica de las tendencias que vendrán para saber qué esperar del futuro. Lo hará en una charla en la Cámara de Comercio de Oviedo , a las 19.00 horas.

¿Cuáles son las claves para analizar tendencias en un mundo en constante cambio?

Nosotros identificamos fuentes de las que nos fiamos porque aciertan habitualmente, quizás por sus conocimientos o porque tienen algo. Además, aunque las máquinas y la Inteligencia Artificial están muy de moda, confiamos en los analistas que tenemos porque acaban desarrollando un sexto sentido. Lo importante es que siempre hacemos predicciones que están verificadas, porque hay un experto detrás, datos y casos anteriores que lo refuerzan. Aunque no siempre se acierta al cien por cien.

¿Cuáles son las pautas a las que se debe estar atento?

Entendemos tendencia como una fuerza de cambio, en el ámbito cultural, social o económico. A partir de ahí, buscamos algo nuevo y que no se ha manifestado, pero que a la vez no es tan escaso como para ser puntual. Estás en el límite de la realidad y con un poco de espera puedes comprobar si acertaste.

Ponga algún ejemplo.

Voy a contar también predicciones en las que no acertamos. Hace quince años salió Twitter y dijimos que no iba a tener futuro, y mira dónde llegó. Pero por otro lado, nos anticipamos a la desalcoholización de los jóvenes, y ahora se confirma que beben menos que antes. También avisamos de la resistencia, y el crecimiento, de los libros en papel, y este años las ventas crecieron. Luego hay otras predicciones que no sabemos cómo van a acabar, como las relacionadas con energías renovables, que ahora están a la baja. Al final tratamos de identificar lo probable y a veces aunque no aciertes consigues sacar grandes reflexiones.

¿Qué repercusión tiene para una empresa contar con un perfil de sus características?

Les permite anticiparse a los riesgos que pueden cambiar por completo el rumbo de su negocio, pero también adelantarse a las oportunidades y sacarles mucho más partido. En este mundo en constante cambio y cortoplacista, tienes oportunidad de ponerte por delante de la competencia. Se ha convertido en una necesidad por supervivencia.

¿Y las empresas tienen visión?

El mundo del análisis de tendencias es muy reciente, en España apenas lleva una década. Nosotros fundamos la compañía en 2002, pero hasta 2013 no nos dedicamos exclusivamente a ello. Cuesta que las empresas te presten atención y todavía el porcentaje de las que se interesan por ello es pequeño. Así que ahora nos centramos mucho en "evangelizar", en enseñarles no solo a ver la tendencia, sino a actuar. La sesión de este jueves, por ejemplo, es muy de abrir la mente. Los participantes enseguida te preguntan si de verdad es esto lo que está pasando y cómo pueden sumarse.

¿Qué consejos le da a una empresa que requiere sus servicios?

El primero, que les podemos ayudar pero que son ellos los que tienen que desarrollar esa capacidad. En el siglo XXI, ver e interpretar el futuro es una capacidad blanda necesaria. A veces solo se trata de seguir revistas específicas, acudiendo a congresos, revisando datos o incorporando un software... Que saquen tiempo para pensar en las tendencias, porque cuando invierten en ellas son muy rentables.

¿Qué papel juega la Inteligencia Artificial en este escenario?

Lo cambió todo. A nosotros nos transforma la forma de trabajar y todo lo que analizamos. Tiene un impacto muy grande. Es lo que más nos piden, que analicemos el impacto de la IA. El 40% de nuestro negocio actualmente es hacer informes sobre el impacto de la IA en sectores y áreas concretas. Nosotros tratamos de aminorar su impacto y marcar a la empresa una hoja de ruta.

IA, guerra de Ucrania, intervención en Venezuela... ¿Estamos ante un cambio de ciclo?

Parece que sí. Estamos en un momento en que la forma de gobernar y hacer política está cambiando. Por lo que hace Trump, pero también China, Rusia o la propia Unión Europea. Estamos ante una forma de gobernar más agresiva, la fuerza por encima del diálogo, y que tiene consecuencias grandes. El orden internacional está cambiando, y tenemos lío para rato.

¿Las administraciones públicas buscan también sus servicios?

El cliente institucional cada vez es mayor. Antes eran principalmente los países y ahora las comunidades cada vez sacan más programas de tendencia. La UE está sacando también una guía para tendencias.

¿Qué se puede esperar de los próximos diez años?

No me atrevo a hacer una predicción. Puede ser catastrófico, pero también positivo, porque el ser humano se crece ante las circunstancias. En 25 años, la mitad de las incorporaciones que habrá al mundo laboral serán de africanos. Puede ser que antiguos enemigos, como China, se conviertan en salvadores de la sostenibilidad. Hay mucha incertidumbre.