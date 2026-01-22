¿Sería "legal" extraer carbón en Cerredo? Dudas jurídicas y poca claridad por una "fina línea"

¿Es posible extraer carbón de la mina de Cerredo pese a estar sujeta a la orden de cierre europea de las explotaciones no competitivas? El Principado concedió a Blue Solving, la empresa que tenía permiso para extraer chatarra en Cerredo pero sacaba carbón ilegalmente, un Proyecto de Investigación Complementaria (PIC) para obtener "carbón" para uso coquizable o convertirlo en grafito. Las intervenciones en la comisión de investigación parlamentaria han sido siempre muy matizadas sobre si eso era posible. El exviceconsejero Isaac Pola contradijo al que fuera secretario de la consejería e "ideólogo" de la figura del PIC, Gonzalo Martín Morales, quien afirmaba que el plan de cierre se limitaba a parte de las explotaciones, pero Pola aseveró que afectaba a todas las plantas de la mina. Y afirmó además que podría extraerse carbón porque la limitación de Bruselas se ceñía al "uso térmico". El portavoz de Convocatoria-IU, Xabel Vegas, recalcó horas más tarde que esa distinción no aparece en la orden comunitaria, que especifica únicamente "carbón".

Otra clave está en las clasificaciones de minerales en la ley de Minas. El carbón se encuentra en la "sección D", de minerales energéticos, sin especificar su destino. Técnicos consultados por este periódico afirman que otros usos del carbón, ajenos al térmico, como la obtención de grafito, deberían conllevar que el yacimiento pasase a otra sección, la "C", referida minerales (metálicos o no) con destinos a industrias diversas. Pero la mina de Cerredo estaba enmarcada en la "sección D".

Noticias relacionadas

Otra duda está en si el mineral de Cerredo podría alguna vez ser convertido en grafito, para lo que el Principado dio permiso. David González, director de la agencia Sekuens, doctor en Química, señaló que convertir en grafito antracita ya exige una gran cantidad de energía y presión; hacerlo con hulla sería extremadamente difícil. Lo mismo vino a ratificar el exviceconsejero Pola. En el yacimiento de Cerredo solo se conoce hasta ahora la existencia de hulla, aunque se autorizó extraer 90.000 toneladas con fines de investigación que el permiso tampoco acota.