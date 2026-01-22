La tecnológica turística Buendía logra 8 millones para redoblar su crecimiento

La tecnológica ovetense Buendía, especializada en la oferta "online" de turismo de experiencias (excursiones, visitas guiadas, parques temáticos...) en España y el extranjero, acaba de cerrar una operación financiera con la que ha logrado 8 millones de euros. Un espaldarazo que, según la compañía, le permitirá "seguir creciendo a doble dígito" en los próximos años con una posible meta en el horizonte: la entrada de un socio inversor.

Fundada en Bruselas en 2011 por el ovetense José Alonso Prieto, Buendía cuenta con 85 empleados y sedes en Oviedo –donde se ubica la mayoría de la plantilla–, Bruselas y Las Palmas de Gran Canaria. La empresa ha tenido un importante crecimiento en los últimos tres años, después de que la pandemia paralizara su actividad durante dos. Sus ventas en 2025 ascendieron a 21 millones de euros.

Buendía ha obtenido los 8 millones de euros de inversores particulares gracias a una operación liderada por el Instituto Oficial de Crédito (ICO), la Sociedad de Desarrollo de las Comarcas Mineras (Sodeco) y los bancos Santander, BBVA, La Caixa, Sabadell y Cajamar. Se trata de una ronda de financiación mixta, es decir, a través de deuda y de capital.

Esta inyección, según la cúpula de la compañía, supone un punto de inflexión, puesto que hasta la fecha Buendía ha ido creciendo gracias a sus propios ingresos. "Hemos decidido poner toda la carne en el asador para seguir creciendo a doble dígito anual", aseguró el director general, Daniel Gutiérrez, que añadió que el proyecto se alinea con la ambición general de que las empresas asturianas ganen tamaño.

Si bien la compañía aún no se marca unos objetivos concretos de aumento de plantilla o volumen de ingresos, su director financiero, César Fernández, sí señaló que este empujón crediticio "contribuye a que en un plazo de unos tres o cuatro años el escenario esté listo para la posible entrada de un inversor".