Los tesoros del carbón, un viaje a nuestra memoria industrial

La memoria industrial se transforma en experiencia turística en las comarcas mineras y la red de espacios culturales de Hunosa, que conforman los pozos Sotón, San José y Fondón, atrajo a más de veinte mil visitantes a lo largo de 2025. La compañía, implicada en el impulso del territorio en el que opera y poseedora de un patrimonio de valor incalculable, ha abierto las puertas de un turismo cultural y emocional capaz de conectar historia, paisaje y memoria colectiva.

Castilletes, monumentales instalaciones, antiguas locomotoras de vapor… forman parte de una historia que se puede recorrer y vivir, descubriendo una Asturias diferente. El legado del carbón es hoy atractivo recurso y revulsivo para la reactivación de las comarcas mineras que permite, a un tiempo, preservar unos bienes de gran valor histórico y cultural y conservar la memoria de la minería del carbón.

Pozo Sotón

Casi 16.000 personas visitaron en San Martín del Rey Aurelio el Pozo Sotón, catalogado como Bien de Interés Cultural con categoría de monumento. El templo minero se consolida como espacio de eventos y concentra una triple oferta turística, cuya punta de lanza es la visita al interior de la mina, que lleva al visitante a 500 metros de profundidad para practicar las labores del oficio minero, experiencia única e intensiva que conjuga naturaleza, patrimonio y aventura. El complejo suma una zona museística, el Centro de Experiencias y Memoria de la Minería, y ofrece visitas por los exteriores de la explotación, dotada de los principales hitos mineros. Su casa de aseos es un espacio singular para la celebración de eventos culturales, empresariales, deportivos, pasarelas de moda... La Fundación Princesa de Asturias lo eligió como sede de uno de sus actos durante la semana de los premios.

Pozo San José

En su primer año de andadura tras ser recuperada como espacio con usos culturales, sociales y turísticos, la casa de máquinas del turonés Pozo San José, en Mieres, recibió a más de 3.857 visitantes. La instalación albergó exposiciones, campeonatos gastronómicos, visitas escolares, presentaciones deportivas…

Un grupo de niños visitando el Pozo San José. / Cedida a LNE

Pozo Fondón

El Archivo Histórico de HUNOSA, emplazado en el Pozo Fondón está abierto a las visitas, con recorridos guiados que permiten a los visitantes acercarse a una profesión vital para entender la Asturias actual. La antigua mina langreana, sede también de la Brigada Central de Salvamento Minero y de una pionera red de energía geotérmica, se conservan los fondos de las empresas que se integraron en la sociedad estatal más de cincuenta años atrás. El Archivo Histórico editó en 2025 una guía imprescindible para conocer la historia, los paisajes y las rutas que marcaron el pasado minero de Asturias, ‘Rutas del Patrimonio Minero en la Cuenca Hullera Asturiana. El legado histórico de HUNOSA’. El libro ya va por su segunda edición.

Locomotoras de vapor

El Plan de restauración de máquinas de vapor de HUNOSA, con 9 locomotoras recuperadas, permite a HUNOSA exhibir el valioso patrimonio ferroviario, instalándolo en los distintos recursos de su red de espacios culturales y convirtiéndolo en activo turístico. La HT14 preside, a modo de elemento monumental, la plaza de El Pozo San José tras ser restaurada por trabajadores de la Fundación Laboral Santa Bárbara (FUSBA) en Talleres Santa Ana, y la CA-8 (Carbones Asturianos, 8), bautizada como Río Nalón, está ya preparada para entrar en funcionamiento como atracción turística en el Pozo Sotón.

FETUMI, Feria Minera

Más de 2.400 personas participaron en la novena edición de la Feria de Turismo Minero e Industrial (Fetumi), convertida en una gran fiesta de las comarcas mineras que proyecta el potencial del patrimonio industrial asturiano y su relevancia histórica, arquitectónica, tecnológica y social. El evento incorpora desde el año pasado a su vertiente profesional una dimensión popular con la feria agroalimentaria Economato Gourmet, conciertos, showcookings, y un atractivo programa de actividades que recupera el emblemático pozo para la ciudadanía.

El trail de Las Cuencas

El Trail Minero Santa Bárbara de HUNOSA suma cifras de récord con 750 participantes en la edición de 2025. La competición conjuga naturaleza, deporte y territorio, exhibiendo el colosal paisaje de las comarcas mineras y vinculándolo con los hitos mineros. El 20% de los inscritos procede de fuera de la región. Los corredores superan, entre las dos modalidades, un total de ocho pozos hasta alcanzar Sotón, donde aguarda un espectacular ambiente de meta; una fiesta del deporte sin parangón por su singularidad y simbolismo.