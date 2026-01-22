Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Casi tres kilómetros de retenciones en la "Y" por la retirada (con grúas) de un camión cisterna que volcó el miércoles a la altura de Tabaza

El atasco tuvo lugar en sentido Oviedo/Gijón

El camión siniestrado este miércoles en la &quot;Y&quot;.

El camión siniestrado este miércoles en la "Y". / SEPA

Mónica G. Salas

Mónica G. Salas

Vuelven los atascos a la "Y". Esta vez por la retirada con grúas de un camión cisterna que volcó este miércoles a la altura de Tabaza. Las retenciones llegaron a primera hora de la tarde a los tres kilómetros en sentido Oviedo/Gijón, ya que la operación para retirar el enorme vehículo ha obligado a cortar uno de los carriles.

El accidente de ayer se produjo sobre las seis de la tarde, formando también una enorme caravana. Fuentes de la Guardia Civil de Tráfico informaron que cerca de las siete de la tarde, el vehículo ya había sido apartado de la calzada y se estaba normalizando la circulación. El camión transportaba magnasita, una sustancia solida polvorosa. Por suerte, el conductor resultó ileso.

Hasta el lugar de los hechos, acudieron bomberos del SEPA con base en el parque de Avilés, así como el jefe de zona centro del cuerpo. También se desplazaron dos patrullas de la Guardia Civil de Tráfico de Oviedo y Gijón.

