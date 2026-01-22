La Universidad de Oviedo crea una red de estudiantes "antenas" para conectar con el territorio asturiano

La Universidad de Oviedo ha presentado una nueva iniciativa del Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Proyección Cultural, desarrollada conjuntamente con el Consejo de Estudiantes, cuyo objetivo es reforzar la conexión entre la institución académica y el territorio asturiano a través del propio estudiantado.

El programa, enmarcado en el eje de acción UO Territorio, plantea la creación de una red de “antenas” universitarias: estudiantes que, desde sus pueblos y comarcas de origen, actúen como enlace bidireccional entre la universidad y el entorno local. A través de esta figura, la Universidad de Oviedo podrá trasladar iniciativas, proyectos y actividades culturales al territorio, al tiempo que recibe información directa sobre las necesidades, expectativas e intereses de cada zona.

La exvicerrectora de Extensión Universitaria y Proyección Cultural, Pilar García Cuetos, destacó que el estudiantado es "la pieza clave de este proyecto por su conocimiento directo del terreno, su vinculación con asociaciones, ayuntamientos y comunidades locales, y por aportar una visión joven y cercana". Además, subrayó que la iniciativa "contribuye a afianzar el arraigo de la juventud en sus lugares de origen, evitando que la formación universitaria suponga una ruptura con su entorno".

Los estudiantes embajadores podrán identificar demandas culturales, proponer actividades, detectar necesidades patrimoniales o sugerir temáticas de interés para conferencias y acciones universitarias. De este modo, se convierten en agentes activos de mejora de la calidad de vida en los territorios y en parte integrante del impacto social de la Universidad de Oviedo.

El programa contempla, además, el reconocimiento académico de los proyectos desarrollados por el estudiantado, que se incorporará a su expediente como aval de iniciativa, compromiso y capacidad de gestión, con valor añadido de cara a su futuro profesional.

Por su parte, el presidente del Consejo de Estudiantes, Jesús Vera, explicó que esta propuesta se integra dentro del Plan de Participación Estudiantil de la Universidad de Oviedo y responde a la voluntad de fomentar una implicación real del alumnado en la vida universitaria y social. Vena mostró su confianza en el éxito del programa, que se pondrá en marcha como experiencia piloto durante el presente curso académico, con la colaboración activa de los ayuntamientos.

Asimismo, desde el Consejo de Estudiantes se recordó el compromiso de la institución con la mejora de la movilidad y el acceso a la universidad, especialmente para el alumnado de zonas rurales, a través del refuerzo del transporte público y del uso de residencias universitarias cuando sea necesario.