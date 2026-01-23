Aprobada la construcción de los diez primeros parques de baterías de Asturias, esta será su ubicación

El Principado ha autorizado la construcción de los diez primeros grandes almacenes de electricidad mediante baterías en Asturias. Todos se ubicarán en suelos industriales y urbanizables del centro de la región, en los concejos de Oviedo, Gijón, Siero y Corvera de Asturias. La inversión de los promotores privados superará los 190 millones de euros.

La consejería de Ciencia, Industria y Empleo ya ha concedido la autorización administrativa de construcción de diez instalaciones de almacenamiento eléctrico independiente, los popularmente conocidos como parques de baterías. Estas instalaciones, vitales para dar estabilidad al sistema eléctrico –toman energía de la red y la restituyen en los picos de demanda–, han generado fuertes polémicas vecinales en la región al registrarse una avalancha de solicitudes de permisos, muchos de ellos para la instalación de parques en zonas rurales y cercanas a zonas residenciales.

Ante las polémicas surgidas por la proliferación de proyectos, la consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos inició la elaboración de unas directrices sectoriales de ordenación del territorio para el almacenamiento de energía eléctrica en el suelo no urbanizable de la región. Además, en paralelo, acordó la suspensión temporal de licencias en suelo no urbanizable de toda Asturias para la implantación de parques de baterías.

Los diez primeros proyectos autorizados por la consejería de Ciencia, Industria y Empleo se ubican en suelo industrial y en suelo urbanizable, por lo que no están afectados por la moratoria. Fuentes de la viceconsejería de Industria precisaron que, una vez que estos proyectos cuentan con autorización de construcción por parte de la consejería, solo les quedaría el trámite de puesta en marcha y la licencia municipal por parte de los ayuntamientos. De los diez proyectos autorizados por la Consejería, cuatro se ubican en Siero y tres en Oviedo y los gobiernos de estos dos ayuntamientos han respaldado públicamente las inversiones en parques de baterías en suelos industriales.

La multinacional energética española Grenergy –a través de sus filiales GR Madrid 2 Renovables y GR Cantabria 4 Renovables– cuenta con autorización para construir los dos mayores parques de baterías. Son los denominados Bess Asturias 2 y Bess Asturias 3 y se ubicarán en una antigua fábrica de cerámica (Cemesa) en Pontón de Vaqueros, en el barrio ovetense de La Corredoria. Ambos proyectos tendrán una potencia de más de 48 megavatios (MW) y las inversiones serán de 59,5 y 55,6 millones de euros, respectivamente. Grenergy señaló que prevé iniciar las obras en el primer semestre de este año y tener activas las instalaciones –que se conectarán a la subestación eléctrica de La Corredoria– en el primer semestre de 2027.

Otra multinacional española, Iberdrola –a través de sus filiales Iberenova Promociones e Iberdrola Renovables Galicia– tiene autorizaciones para construir dos parques de baterías de 5 MW. Se denominan Bess Lloreda 1 y Bess Lloreda 2, se ubicarán en el polígono de la Juvería, en Gijón, y supondrán una inversión de 5,90 y 5,94 millones de euros, respectivamente.

El grupo español RIC Energy cuenta con autorización –a través de sus filiales Galbano Power e Indus Power– para construir tres parques de baterías en la zona de uso industrial de Fuentepino, en la parroquia sierense de Argüelles. Los parques se denominan Bess Indus Meres (con una potencia de 12 MW y una inversión de 13,62 millones), Bess Galbano Sanguel (9,1 MW y 10,2 millones) y Bess Galbano Sanmi (12,1 MW y 13,08 millones).

El resto de almacenes de energía autorizados están promovidos por la empresa andaluza Atlántica Energía Sostenible España (el parque Bess Hornero ST1 de 15 MW y una inversión de 9,4 millones a realizar en La Corredoria, en Oviedo), la compañía suiza Axpo (el parque Bess Axpo Storage ES1 de 13,77 MW y una inversión de 13,77 millones de euros en Meres, en Siero) y la catalana Ready to Build Renewables (el parque Bess Pixin de 5 MW y una inversión de 4,75 millones en Trasona, en Corvera).