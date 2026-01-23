El artículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: tus vecinos pueden entrar en tu casa aunque no tengan permiso (y en Asturias hay casos)
Pueden llegar a intervenir tanto los jueces como la Policía
A pesar de que es una de las leyes que más nos afectan en nuestro día a día es una de las menos actualizadas y de las que menos recorrido legislativo ha tenido desde que se aprobó. Los expertos aseguran que necesita una actualización pero hay cosas que siguen siendo como siempre: no se puede molestar a los vecinos y hay situaciones en las que estás obligado a permitir que tus vecinos entren en tu vivienda.
Y no, si entran en tu casa no es un abuso. El artículo 9 lo deja bastante claro. “Se debe permitir la entrada a la vivienda del resto de vecinos cuando sea necesario para la reparación de elementos comunes”.
Qué son elementos comunes
Pues viene a ser que tu casa no es solo tuya. Y los vecinos pueden acceder aunque tú no quieras para reparar:
- Bajantes
- Tuberías generales
- Forjados
- Terrazas (que, al final es fachada común de uso privativo)
- Cubiertas
- Patios interiores
O, en cualquier caso, cualquier otra avería que afecte al resto de los que conviven en el mismo edificio.
¿Qué pasa si me niego?
La Ley también es clara si te niegas a cumplir el artículo 9 de su legislación. Los vecinos afectados pueden pedir una autorización judicial de entrada y, en todo caso, acceder a la vivienda con la compañía de la Policía. En estos casos la justicia suele actuar bastante rápido para evitar que los daños vayan a más.
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Accidente ferroviario en Asturias: un convoy de cercanías se estampa contra un desprendimiento de tierras
- Las razones de Nacho Manzano para cerrar su restaurante de Oviedo con estrella Michelin: “Era imposible mantener el nivel por falta de tiempo”
- Multado con 800 euros por no llevar el papel actualizado en el coche: la Guardia Civil vigila las clásicas carpetillas de la guanteras de los asturianos
- La borrasca "Harry" se deja notar en Asturias, pero lo peor llegará el jueves por la costa con un aviso de "peligro importante"
- Fallece Graciano Torre, exconsejero de Industria de Asturias y exalcalde de San Martín del Rey Aurelio: 'Era un político ejemplar
- Nacho Manzano sopesa el cierre de su restaurante con estrella Michelin NM
- Ya está en Asturias la borrasca 'Ingrid': la Aemet alerta de que provocará 'daños en paseos marítimos' y nevadas 'a cotas bajas