Aviso a los conductores asturianos: las restricciones de la DGT comienzan esta media noche y así afecta a los desplazamientos por carretera dentro y fuera de la región

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha aconsejado evitar los desplazamientos de largo recorrido por carreteras durante este fin de semana en la mitad noroeste peninsular ante la llegada de una nueva borrasca, denominada Ingrid, que traerá desde la tarde de este jueves vientos fuertes, lluvias y nevadas en una parte importante de nuestro país.

Según las previsiones de AEMET, lo más complicado se espera para mañana viernes, principalmente por la tarde, donde hay avisos amarillos y naranjas por nieve que se prolongarán durante el resto del fin de semana.

Este episodio de alertas afecta a numerosas provincias del centro y noroeste de España que pueden verse afectadas por las precipitaciones en forma de nieve, de ahí que la DGT recomiende evitar desplazamientos por carretera. Estas precipitaciones pueden complicar la circulación no solo en las vías comarcales y locales, sino también en corredores principales de vías de alta capacidad como pueden ser autovías y autopistas.

Algunas de las carreteras que podrían verse afectadas por la nieve son la A-66 y AP-66 (Asturias y León), la A-601 (Cuellar-Segovia), la A-52 (Rías Baixas), A- 231 (León-Burgos), la AP-71 (León- Astorga), A-1 (Madrid-Burgos), A-15 (Medinaceli-Soria), A-11 (Aranda de Duero- La Mallona), la A-2 Madrid-Calatayud (Zaragoza), la A-6/AP-6 (Madrid-Coruña), la AP-51 (Avila), la AP-61 (Segovia), la AP-53 (Vedra-Dozón) y la AG-53 (Dozón-Ourense).

Vehículos restringidos

Viendo la intensidad, extensión y posible acumulación de nieve en las zonas con avisos naranjas, preventivamente, la DGT ha publicado una resolución destinada a los transportistas en la que se restringe la circulación de vehículos o conjuntos de vehículos de mercancías (cargados o no) de más de 7.500 kilogramos de masa máxima autorizada (MMA) o masa máxima de conjunto (MMC) por determinados tramos de carreteras, con el fin de garantizar las condiciones de seguridad y la circulación de los vehículos de emergencia.

Las restricciones comienzan esta media noche y se acordará su duración en función de la evolución del temporal.

Como suele ser habitual en este tipo de restricciones excepcionales, no están sometidos a esta restricción los vehículos de emergencias, los de auxilio en vías públicas y los vehículos destinados a la vialidad invernal.

Asimismo, la DGT podrá establecer una serie de medidas, como restricciones a la circulación a vehículos que no cuenten con neumáticos de invierno, todo tiempo o cadenas; limitar la velocidad de circulación y prohibir adelantamientos; cortes totales preventivos o seguimiento obligatorio de desvíos alternativos.

Tráfico también tiene preparado para su funcionamiento los 32 desvíos automatizados y vigilados en diferentes carreteras para el embolsamiento de camiones, para activarlos si fuera necesario por las condiciones de vialidad invernal que se presenten.