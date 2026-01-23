Aviso de Lidl por el "grandísimo problema" por la prohibición de circular camiones por el temporal y mensaje a los ciudadanos sobre el acopio de alimentos en sus hogares: así afecta a los asturianos

os supermercados han mostrado su preocupación este viernes tras la decisión 'preventiva' de la DGT de imponer restricciones a la circulación de camiones desde el viernes en determinados tramos de carreteras tras la entrada de la borrasca 'Ingrid' en España, una medida que consideran "desproporcionada y precipitada".

"Se ha tratado de una medida "preventiva" sin precedentes que ha afectado al funcionamiento de las plataformas logísticas. Consideramos que ha sido desproporcionada, precipitada y establece un preocupante precedente en la garantía del servicio esencial de abastecimiento de alimentación y otros productos esenciales", ha señalado en un comunicado la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas).

En concreto, la patronal de Mercadona, Lidl, Dia, Alimerka o Froiz, entre otros, ha indicado que esta prohibición ha generado ya un "grandísimo problema" para el transporte de alimentos y productos esenciales.

De esta forma, consideran que la paralización del tráfico a partir de las 00.00 horas del viernes en una "zona amplísima" del Noroeste de España y accesos a Cantabria, Asturias y Galicia, ha provocado un gran embolsamiento de camiones en diferentes puntos y dificultades de acceso a plataformas y tiendas en unas horas en las que no había nevado y, por tanto, no era necesario detener el tráfico. "Se han perdido muchas horas de servicio muy importantes para el abastecimiento de los supermercados y autoservicios", han reiterado.

La patronal de los supermercados avanza que están tratando de "concienciar" a las autoridades para que, en la "medida de lo posible", se mantengan limpias las vías que puedan verse afectadas por la nieve y se "dé prioridad" a la circulación segura de camiones con productos de primera necesidad con el objetivo de garantizar el abastecimiento a los supermercados y autoservicios durante el fin de semana.

En este contexto, hacen un llamamiento a la calma a los ciudadanos, por que a pesar de esta situación, no hay una situación de desabastecimiento en los establecimientos e instan a evitar situaciones, "innecesarias", de acopio de alimentos en sus hogares.

De esta forma, la DGT aconseja evitar desplazamientos por carretera durante el fin de semana en la mitad noroeste peninsular, ya que las precipitaciones más importantes en forma de nieve están previstas que se desarrollen durante este viernes y se prolonguen durante el fin de semana.

Una resolución preventiva que llega tras ver la intensidad, extensión y posible acumulación de nieve en las zonas con avisos naranjas y destinada a los transportistas en la que se restringe la circulación de vehículos o conjuntos de vehículos de mercancías (cargados o no) de más de 7.500 kilogramos de masa máxima autorizada (MMA) o masa máxima de conjunto (MMC) por determinados tramos de carreteras, con el fin de garantizar las condiciones de seguridad y la circulación de los vehículos de emergencia.

La DGT ha precisado que estas restricciones comenzaron en la media noche pasada y se acordará su duración en función de la evolución del temporal.