Barbón, en el día grande de Asturias en Fitur: "Somos la potencia turística del Norte"

"No hay lugar de la región sin turistas", dice el Presidente en su intervención en Ifema

Empresarios, alcaldes, diputados y políticos, juntos en el stand asturiano

Xuan Fernández

Día grande de Asturias en Fitur. El Principado vivió esta mañana en Ifema el día más esperado de la semana en el stand asturiano, donde acudió la plana mayor del Gobierno asturiano, miembros de la oposición, alcaldes de numerosos concejos, diputados nacionales, empresarios y rostros conocidos de la actualidad de la región.

Adrián Barbón, presidente del Principado, hizo de maestro de ceremonias de Jordi Hereu y Sara Aagesen, titulares de Industria y de la Transición Ecológica, respectivamente, a los que enseñó el espacio de Asturias y con los que compartió unos tragos de sidra.

Después, el Presidente realizó su intervención anual, en la que explicó los retos del Gobierno asturiano en materia de turismo. “Vengo a pedir respeto”, destacó, en referencia al lema de este año, “respeturismo”, un concepto que busca un turismo ordenado, alejado de la masificación que se ve en otros territorios.

“No puedo dejar de resaltar la importancia que esto tiene. Asturias ha construido una oferta singular, alejada de la masificación”, destacó Barbón, que describió un panorama positivo para la región, “con más visitantes en temporada baja que alta, treinta conexiones en el aeropuerto y turismo en todos los concejos de la región”.

Barbón dijo que “no queda sitio de Asturias que no tenga turismo”, hizo alusión a “la costa mejor conservada de España” y llamó a nuevas metas, mencionando la regulación de los pisos turísticos, que está en marcha, y la tasa turística. “Hay gente que critica estas medidas, que pueden parecer exageradas, pero son correctas. Asturias es hoy la gran potencia del Norte en turismo rural. Bienvenidos al paraíso natural”, finalizó el Presidente.

El coro minero de Turón interpretó el himno de Asturias y luego tuvo lugar un pincheo. En el stand estuvieron, entre otros, los consejeros Ovidio Zapico, Alejandro Calvo, Marcelino Marcos y Vanessa Gutiérrez, además de la vicepresidenta Gimena Llamedo.

También estuvo Álvaro Queipo, líder del PP, y Carolina López, de Vox. No faltó la presencia de las tres Cámaras de Comercio (Oviedo, Gijón y Avilés), con Carlos Paniceres, Álvaro Alonso y Daniel González, así como María Calvo, presidenta de Fade, y Javier Martínez, de Otea.

Hubo alcaldes de numerosos municipios y concejales. También empresarios del sector turístico y, por supuesto, el Padre Ángel, habitual en estos actos.

