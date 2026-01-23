Barbón y Queipo coinciden en pedir tranquilidad respecto a los trenes en Asturias tras el último accidente

Adrián Barbón, presidente del Principado, hizo un llamamiento a la tranquilidad tras el accidente ocurrido en el túnel de El Padrún, donde un tren de cercanías chocó contra un desprendimiento de tierras sin que se registraran heridos.

“Se trata de un hecho muy puntual, relacionado con un túnel y vinculado a las inversiones en cercanías que se están ejecutando tras la aceleración del plan acordada en su día. Ese impulso al plan de cercanías fue fruto de una negociación importante en la que participaron el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y yo mismo. El incidente no tiene nada que ver con otros accidentes graves ocurridos recientemente en otras partes del país”, indicó el presidente.

En la misma línea se pronunció en Fitur Álvaro Queipo, líder del PP asturiano, quien aseguró que no quiere “contribuir a sembrar el pánico respecto al servicio ferroviario”, aunque reconoció que “existe una preocupación” tras los últimos accidentes registrados en tan corto espacio de tiempo. Para Queipo, “preocupa la aparente dejación de funciones” del Ministerio de Transportes en materia de mantenimiento, y subrayó que la ciudadanía necesita “información y aclaraciones” y que “el Gobierno dé tranquilidad” a los usuarios.

Por su parte, Ovidio Zapico, consejero de Ordenación del Territorio (IU), destacó que “no tenemos que contribuir a generar espacios de preocupación, ya que hay muy buenos técnicos”. Zapico señaló además que “durante años hubo una importante descompensación en la inversión y eso, con este Gobierno central, ya no es así”.

Noticias relacionadas

Desde Vox Asturias, en cambio, fueron muy críticos y tildaron el accidente como "otro ejemplo más de la dejadez y abandono de las infraestructuras ferroviarias por parte de Adif".