Barbón, tajante sobre el modelo de financiación de Sánchez: "Es inaceptable"

Adrián Barbón, presidente del Principado, habló esta mañana en Fitur (Madrid), en el Día de Asturias en la feria de turismo, sobre el modelo de financiación que el Gobierno central quiere implantar en España y que ha sido pactado con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC).

El Gobierno asturiano ya había manifestado su rechazo a dicho modelo, pero esta mañana Barbón habló por primera vez sobre el nuevo sistema. “Es inaceptable”, indicó el Presidente, aunque no obstante aseguró que Asturias negociará con Hacienda un nuevo modelo. En el caso de que no cambie, dijo, la posición de Asturias está en el no.

El Gobierno central iniciará ahora una serie de negociaciones con las comunidades, aunque todavía no tienen fecha. Barbón indicó que podrían tener lugar en febrero o marzo, pero aún no tiene acuse de recibo. El Presidente dijo también que, si no habló ya de este tema, se debe a que no tenía todos los datos.

“La conclusión ha sido clara: no es el modelo que le gusta a Asturias. Tampoco nos han gustado las formas, aunque eso ya es una pantalla superada. Ahora lo que queremos es negociar para que el modelo que finalmente se someta a votación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera atienda a la singularidad y especificidad de Asturias”, destacó Barbón.

“Si el modelo cambia y mejora, lo analizaremos y decidiremos el sentido del voto. Si no cambia y se mantiene tal y como está, votaremos no. Esa posición es coherente con las resoluciones del Congreso de la FSA, con el pacto firmado en 2020 y ratificado en 2025 y con todos mis posicionamientos anteriores”, aseguró el Presidente.

“El modelo propuesto plantea una situación inaceptable para Asturias. Actualmente estamos en un índice de financiación de 101, y con la propuesta bajaríamos a 95. Cuando se aprobó el modelo de 2009 estábamos en 108, lo que supone haber perdido siete puntos de financiación. Las comunidades que más crecen en la propuesta son Valencia, Murcia, Cataluña, Baleares, Madrid y Andalucía”, incidió.

“La negociación será difícil y durísima, y no puedo asegurar hoy si dará frutos, pero Asturias va a negociar con firmeza porque está en juego un modelo que puede durar 20 años, no una cuestión coyuntural. Si el acuerdo no es satisfactorio para Asturias, lo diré claramente a los ciudadanos y votaremos en contra. Si hay avances, también se conocerán”, recalcó.

El Presidente también valoró otros temas de actualidad. Sobre la situación de los trenes y el accidente que tuvo lugar en Asturias dijo que “se trata de un hecho muy puntual, relacionado con un túnel y vinculado a las inversiones en cercanías que se están ejecutando tras la aceleración del plan acordada en su día. El incidente no tiene nada que ver con otros accidentes graves ocurridos recientemente en otras partes del país”.

Álvaro Queipo, líder del PP, también en Fitur, criticó que Barbón no se hubiese pronunciado antes sobre el modelo y dijo que el sistema "no puede ser realizado por Oriol Junqueras".