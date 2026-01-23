Berta Piñán: “El Premiu Nacional de Lliteratura ye un arguyu polo que significa de recuperación y dignificación de la vida cultural asturiana”

La Academia de la Llingua Asturiana acaba de anunciar la concesión de su Premiu Nacional de Lliteratura Asturiana a Berta Piñán (Caño, Cangas de Onís, 26 de marzo de 1963).

El galardón, que se concede cada tres años y que va ya por la cuarta edición, tiene una dotación de 6.000 euros, se acompaña con la edición de una antología de la obra y se entrega el Día de Les Lletres Asturianes, el próximo 8 de mayo.

-¿Cómo recibe este premio?

-Mui contenta. Recíbolu con una alegría inmensa y con munchu arguyu. Ye'l nuesu premiu, el gran premiu que tenemos n'Asturies, non a algo en concreto, sinón a una dedicación, a una vida, una vida adulta dedicada a la lliteratura y la cultura asturiana y a la llingua asturiana, lo que significaba también a la so recuperación, dignificación y a la culturización de la vida asturiana.

-Tal y como lo cuenta parece que trasciende lo personal.

-Ye mui buena cosa recordar que'l primer premiu nacional de les lletres asturianes fue pa Xuan Bello, y él definía mui bien lo que fue esi premiu, porque si alguien representa lo que ye pensar Asturies dende la cultura esi fue Xuan Bello. Yo tuve la suerte de compartir con Xuan una parte del camín y ye un privilexiu. Podemos instalanos na quexa porque nun tenemos tou lo que queremos, como la oficialidá. Pero también tenemos el privilexiu de que mos tocó, nos sigue tocando, poder participar na creación d'una acción cultural y d'una lliteratura moderna.

-¿Cómo arrancó a escribir en asturiano?

-Ye, dende llueu, una decison personal y política, que va de lo personal a lo coleutivo o al revés. Ye una decisión que yo tomo mui tempranamente, xunto a compañeres y compañeros de xeneración, con precedentes. Y lo decidimos así porque tábemos nun mundu en que eso taba sucediendo nes otres llingües, y como un sofitamientu decidimos apostar pol asturianu. Y como yéremos escritores, decidimos apostar dende la lliteratura. Y dende ellí llevamos décades; con coherencia, dedicación, esfuerzu y munches satisfacciones. Munches veces entramos no que nun se consiguió, pero muches veces deberíemos centranos tamién no que llevamos consiguiendo nestes décades.

-¿Qué ha conseguido, qué han conseguido?

-Nel planu sociolóxicu, ye perimportantísimo ver una aceptación y un apoyu a la normalización y oficialidá del asturianu. Nel planu más particular de la lliteratura, ehí ta la nómina y la calidá de les lletres nuna comunidá pequeña como la nuestra, y la transcendencia que tien nel públicu llector. Publícase una cantidá de libros considerable, y con un públicu que vase consolidando con una lliteratura que-y presta. Agora hai públicu porque hai calidá, y eso ye un avance nel nuestru caminar, algo que nos propusimos dende'l principiu: llevantar la lliteratura asturiana nun planu de modernidá y d'igualdá nuna comunidá d'un millón de habitantes. Dende llueu, esi fue'l nuestru proyectu, y sigue siéndolo, independientemente de los proyectos individuales de caún.

-Hábleme del suyo, que es el que premia ahora la Academia.

-Siempre digo que soi poeta, porque si algo soi, ye eso, poeta. Parte del mio tiempu también fice y sigo faciendo prosa, periodismu, lliteratura infantil. Tuve la oportunidá de pensar nesta llingua, nesta cultura, dende ellí, y esto también, quiciabes, m'abrió la puerta a escribir en xéneros diversos, nun momentu lliterariu donde les llindes tán muncho más abiertes y permítenos otru tipu de perspectiva. Pero la mio carrera lliteraria parte de la poesía, que ye onde me situé plenamente. Despues, sería absurdo nun pensar que fui pensando una estética, unos modos de facer, y munches veces unos temes, unes inquietudes, que se van reflexando y faciéndose realidá nel poema de diferentes maneres, con una voz que se puede distinguir a lo llargo de los años.

-Si siguiéramos aquella frase de que el español era para hablar con Dios, el italiano para el amor... ¿Para quién o para qué reservaríamos el asturiano?

-Esa vieya hestoria de lo qu'una llingua ye llevanos per unos caminos que.. Tamién ta esa idea de que l'asturianu siéntese dulce si fales de coses dulces o pesaroses si fales de coses pesaroses. Na mio poesía ye un llinguaxe modificáu, y ye difícil falar de si la llingua se presta más a esto o a lo otro. Pero agora qu'escribí esta última novela na qu'hai muncho del lumpen y de los baxos fondos, los personaxes nun falen con llingua melguera, falen con llingua cruel y gruesa. Toles llingues, si lo son, sirven pa falar de too y en tolos tonos. Pero, de fondo, sí que les llingües nos conformen, más que la lliteratura, pa contar un mundu. A veces hai coses que sólo sé decir n'asturianu.

-Dígame una.

Noticias relacionadas

-Argayu. Ye una palabra tan nuestra qu'incluso en medios de comunicación cuélase siempre. Cuando titulé argayu'l mio llibru, na versión castellana billingüe tuve tentada de dexalo, pero tamién hai que buscar, y al final utilicé "derrumbe". En tou casu nun diba a utilizar "corrimiento de tierras". Ye un exemplu d'eses pallabres intrínsecamente uníes a la llingua, de forma ineludible. Pero de cualquier otra manera, l'asturianu espresa'l mundu y toles facetes del mundu.