Berta Piñán, Premiu Nacional de Lliteratura de la Academia de la Llingua
La Academia de la Llingua Asturiana anunció ayer su IV Premiu Nacional de Lliteratura Asturiana para Berta Piñán (Caño, Cangas de Onís, 1963), en atención a la "calidá d’un facer lliterariu que percuerre’l panorama asturianu de los caberos cuarenta años y nel que destaca la fondura d’una poesía sentida, sensible, abierta a los problemes cotidianos y del mundu y d’una bayurosa orixinalidá". Como en anteriores ocasiones, el galardón, que incluye una dotación de 6.000 euros y la edición de una síntesis de la obra, se entregará el 8 de mayo, Día de les Lletres Asturianes.
