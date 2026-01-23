En Directo
Borrasca "Ingrid" en Asturias: Tráfico restringe el tráfico en el Huerna y Pajares y alertan de desabastecimientos en supermercados
Todo el litoral asturiano está en alerta naranja por fenómenos costeros
La nueva borrasca ya está aquí. "Ingrid" está provocando los primeros problemas en Asturias. Desde desabastecimientos en supermercados a restricciones en el tráfico. De hecho la DGT ha solicitado que no se realicen desplazamientos que no sean absolutamente necesario.
La AEMET actualiza los avisos para los próximos días
Los empresarios asturianos, contra el cierre de la autopista del Huerna: "No es adecuado y ha generado perjuicio"
No ha gustado en la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) el cierre al tránsito camiones de la autopista del Huerna (AP-66) y puerto de Pajares, en la N-632 por las malas condiciones meteorológicas. La decisión de la Dirección General de Tráfico (DGT) por la previsión de nevadas pilló a muchos transportistas por sorpresa. La intención es mantener esta restricción de aquí al domingo 25 de enero.
Actualizamos la situación en las carreteras
Estos son los puertos que requieren el uso de cadenas para circular:
- Palo (AS-14) – Allande
- Alto de la Marta (AS-364) – Allande
- San Isidro (AS-112) – Aller
- Leitariegos (AS-213) – Cangas del Narcea
- Connio (AS-348) – Cangas del Narcea
- Tarna (AS-117) – Caso
- Campillo (AS-212) – Degaña
- Acebo (AS-12) – Grandas de Salime
- Tormaleo (AS-212) – Ibias
- Somiedo (AS-227) – Somiedo
- San Lorenzo (AS-265) – Somiedo
- Ventana (AS-228) – Teverga
- Pajares (N-630, PK 67–87) – Lena (nivel rojo / sin camiones / cadenas en turismos)
Estas son las carreteras con cadenas:
- AS-264 Sotres – Límite con Cantabria (Cabrales)
- AS-15 Cornellana – Puerto de Cerredo (Cangas del Narcea)
El hielo obliga a retroceder a los viajeros del Alvia a Madrid
Algunos pasajeros se han acordado este viernes en León del "tren burra", aquellos convoyes de Renfe que tardaban siete horas a principios de los noventa (en los ochenta era aún más tiempo) en cubrir el trayecto entre Asturias y Madrid. Y es que el Alvia que iba a llegar a la estación de Chamartín en Madrid a las 12.52 horas ha tenido que parar a las 10.52 horas, pasada la estación de León, por el hielo y la nieve acumuladas en el cambiador de Vilecha, donde este tipo de trenes cambian a vías de ancho métrico.
El convoy ha tenido que regresar a León para transbordar a los viajeros a otro tren ya habilitado para circular por vías de ancho ibérico. "No veo el pienso para la burra que tira de este tren", ha comentado con sorna uno de esos viajeros. Fuentes de Adif indicaron que el tren acumulará un retraso mínimo de una hora hora, si no hay más incidencias a lo largo del camino.
Rachas de viento de más de 120 kilómetros por hora
La AEMET acaba de hacer públicas a través de las redes sociales las rachas de viento más fuertes regisradas en las últimas horas en Asturias.
Los supermercados alertan del riesgo de desabastecimiento en Asturias por los cortes de la DGT ante la borrasca Ingrid
La borrasca Ingrid tiene en alerta al norte de España y ha obligado a cortar el tráfico de camiones entre Asturias y la Meseta. Desde Asedas, la principal patronal de supermercados en España, que aglutina a empresas como Mercadona, Lidl o Alimerka, alertan de un desavastecimiento de los supermercados. En torno a 150 establecimientos del Principado, Galicia y Cantabria, las zonas más afectadas por el cierre de la Dirección General de Tráfico (DGT), estarían ya afectados por falta de productos.
La AEMET recuerda los avisos activos hoy
Predicción del tiempo para el domingo
Predominio de cielos nubosos. Probables precipitaciones débiles o localmente moderadas. Cota de nieve en torno a 1000 - 1200 metros y subiendo a 1400 metros al final del día. Temperaturas en ascenso generalizado, más acusado en la mitad occidental. Heladas débiles en la Cordillera, moderadas en cotas altas. Vientos de oeste con intervalos de fuerte en el litoral, con rachas muy fuertes a primeras horas. Viento flojo de suroeste con intervalos de moderado durante la madrugada en el interior.
Previsión para el sábado en Asturias: vientos moderados y temperaturas sin cambios
Predominio de cielos nubosos o cubiertos. Se esperan precipitaciones, débiles o localmente moderadas que serán generalizadas a partir de mediodía. Cota de por encima de 400-500 metros subiendo hasta los 800-900 a últimas horas. Temperaturas sin cambios significativos. Heladas débiles en la Cordillera, moderadas en cotas altas. En el litoral vientos de oeste con rachas muy fuertes. En el interior, viento flojo de suroeste virando a oeste a partir de mediodía, con algún intervalo de moderado.
Alertan de desabastecimiento en los supermercados por el temporal que azota Asturias
La patronal de supermercados Asedas ha alertado de que las restricciones de tráfico establecidas por la DGT (entre ellas el cierre a camiones del Huerna y Pajares) están empezando a provocar el desabastecimiento en los supermercados ante el paro "preventivo" de todo el tráfico de camiones en la meseta norte, según han informado fuentes de la patronal.
