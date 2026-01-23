Borrasca "Ingrid" en Asturias: Tráfico restringe el tráfico en el Huerna y Pajares y alertan de desabastecimientos en supermercados

El hielo obliga a retroceder a los viajeros del Alvia a Madrid

Algunos pasajeros se han acordado este viernes en León del "tren burra", aquellos convoyes de Renfe que tardaban siete horas a principios de los noventa (en los ochenta era aún más tiempo) en cubrir el trayecto entre Asturias y Madrid. Y es que el Alvia que iba a llegar a la estación de Chamartín en Madrid a las 12.52 horas ha tenido que parar a las 10.52 horas, pasada la estación de León, por el hielo y la nieve acumuladas en el cambiador de Vilecha, donde este tipo de trenes cambian a vías de ancho métrico.

El convoy ha tenido que regresar a León para transbordar a los viajeros a otro tren ya habilitado para circular por vías de ancho ibérico. "No veo el pienso para la burra que tira de este tren", ha comentado con sorna uno de esos viajeros. Fuentes de Adif indicaron que el tren acumulará un retraso mínimo de una hora hora, si no hay más incidencias a lo largo del camino.