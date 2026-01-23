Se busca gerente para las viviendas públicas en Asturias: éstas son las condiciones que debe cumplir

El Gobierno regional busca nuevo gerente para la empresa pública Viviendas del Principado (Vipasa), que depende de la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, que está en manos de Ovidio Zapico (IU). El cargo está vacante de nuevo, dos años después de la contratación de Susana González (Gijón, 1970), cesada semana atrás.

El Boletín Oficial del Principado (BOPA) publica este viernes la convocatoria para cubrir el puesto, de alta dirección. Entre las funciones del gerente están “ejecutar la estrategia fijada por el Consejo de Administración”, cumplir los acuerdos adoptados por ella, gestionar la adquisición de suelo y la financiación de actuaciones, entre otras. El aspirante debe tener titulación universitaria en empresariales, derecho, económicas, trabajo social, arquitectura o dirección y administración de empresas o nomenclatura que corresponda.

La Consejería de Ovidio Zapico da diez días hábiles para presentar la solicitud para ser gerente de Vipasa, cuya designación se realizará en base a los principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad garantizando la publicidad y concurrencia. Será un tribunal el que juzgue y que estará compuesto por los miembros del Consejo de Administración de Vipasa.

En un mes, una vez se cierre el plazo de solicitudes está previsto realizar la selección del gerente, según la resolución del BOPA.

Vacante

La vacante en la gerencia de Vipasa se produce cuando la sociedad tiene entre manos una de las principales apuestas de la Consejería de Ovidio Zapico, el programa “Alquilámoste” para facilitar el acceso al alquiler de vivienda a precios moderados con el incentivo a los propietarios a arrendarla a través de la administración pública. El programa deja en manos de Vipasa toda la gestión del contrato, la selección de inquilino, mantenimiento y demás trámites.

Noticias relacionadas

El cese de Susana González semanas atrás no estuvo exento de polémica, ya que fue dado a conocer por el PP, que criticó la falta de explicaciones por tal movimiento. González había sido nombrada en marzo de 2024. Según los populares, en el seno de la empresa pública reina el “caos absoluto” y el personal está “saturado y no da abasto con sus funciones”. Todo eso, sostiene el PP, se traduce en un deficiente servicio a los usuarios de viviendas públicas que no ven solucion.