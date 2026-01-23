La caída de un árbol por el viento corta la línea de ancho métrico entre Cudillero y Pravia

El mal tiempo está causando algunas incidencias en la red ferroviaria este viernes 23 de enero. La línea de ancho métrico de Gijón a Cudillero, la C4, tuvo suspendida la circulación entre Cudillero y Pravia por la caída de un árbol sobre la infraestructura. Tras su retirada se restableció la circulación poco antes del mediodía.

Se estableció un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros.