La Consejería de Salud, preocupada por la huelga indefinida de médicos en España: "Esperamos un impacto controlado"

Hay cierta preocupación en la Consejería de Salud del Principado ante la convocatoria de huelga indefinida a nivel nacional por parte de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) –en el que se integra el asturiano SIMPA–, además de otras organizaciones, en desacuerdo con el borrador que el Ministerio de Sanidad ha presentado para el nuevo estatuto marco de la profesión.

En la Consejería, que dirige Concepción Saavedra, esperan que el «impacto de los paros en Asturias sea más controlado» toda vez que hace unos pocos días, el pasado 15 de enero, se firmó con el SIMPA un acuerdo que permitió que desconvocase la huelga a nivel regional. Los médicos lograron compromisos del Principado en materia de guardias, que serán más flexibles y no de más de 12 horas, y en tender a un «régimen más europeo» de trabajo.

«Nos consta que el Sindicato Médico ha programado un calendario de asambleas para trasladar a los profesionales estos acuerdos por lo que entendemos que no habrá una convocatoria autonómica de huelga», expresan en la Consejería, que llaman «a la responsabilidad de todas las partes para tratar de llegar a un acuerdo que paralice las movilizaciones».

El calendario de los médicos fija el 16 de febrero para el inicio de ese paro indefinido, que se concretará una semana cada mes hasta junio, si el Ministerio que dirige Mónica García (Sumar) no se aviene a negociar e incluir las pretensiones de los facultativos españoles. Éstas son varias y entre las mismas destacan reorganizar las guardias de 24 horas, eliminarlas o que sean voluntarias.

Apoyos

El SIMPA tendrá en esta nueva convocatoria de huelga a nivel nacional el apoyo en Asturias de la Plataforma de Médicos del Sespa, que también ha secundado las movilizaciones anteriores. «Estamos de acuerdo en que era el siguiente paso a dar, una huelga bien organizada, indefinida, de una semana al mes creemos que es la forma correcta de hacer presión al ministerio», expresa Rubén Díaz, uno de los portavoces de la plataforma.

«Nuestra intención es secundarla y seguir con las movilizaciones, pero tenemos una asamblea en dos semanas para decidir entre todos la hoja de ruta a seguir en los próximos meses», añade.