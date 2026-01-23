Críticas políticas en Asturias al cierre del Huerna: "desproporcionado e inadmisible"

El cierre a los camiones de la autopista del Huerna (AP-66) y la nacional 630 a su paso por Pajares (Lena) ha soliviantado este viernes muchos ánimos. A la queja de los transportistas y los empresarios asturianos, se suma ahora la de los partidos políticos en la oposición en el parlamento asturiano. PP y la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé han sido unos de los primeros en pronunciarse y tachar el cierre -que se prevé prolongar hasta el domingo ante la previsión de nevadas- de "desproporcionado e inadmisible".

El senador popular José Manuel Rodríguez “Lito” ha exigido explicaciones urgentes a la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, por el cierre de la autopista del Huerna al tráfico pesado, una medida que considera "desproporcionada e injustificada", al encontrarse la vía limpia y en condiciones adecuadas para la circulación, asegura. Advierte de que tal decisión genera un "grave perjuicio al sector del transporte, con cientos de camioneros retenidos sin poder continuar su ruta ni regresar a sus casas de cara al fin de semana. A esta situación se suma que los aparcamientos de camiones en la provincia de León ya se encuentran completamente saturados, dificultando además que los transportistas puedan estacionar sus vehículos en zonas seguras". Según Lito Rodríguez, el cierre ha provocado un "auténtico colapso logístico, con transportistas parados durante horas, sin alternativas reales y sin una planificación eficaz por parte del Gobierno”, ha señalado el senador popular".

No olvidan en el PP el riesgo de desabastecimiento de supermercados: "Es inaudito que en pleno 2026 se gestione una situación meteorológica de este modo. Si nieva, salvo que se trate de una nevada histórica, lo que procede es activar los dispositivos oportunos, desplegar quitanieves y organizar convoyes de camiones que circulen tras ellas, garantizando así el transporte de mercancías esenciales, en lugar de cerrar la infraestructura a cal y canto de forma indefinida".

En la misma línea se pronuncia el secretario general y portavoz parlamentario de FORO Asturias, Adrián Pumares, quien ha calificado de “no justificada y precipitada” la decisión de Tráfico. Advierte de que cuando se tomó la decisión las condiciones meteorológicas no forzaban a un corte de este calibre, y ha subrayado que, con los medios adecuados, el tránsito de camiones debería haberse podido mantener, como ocurre en otras infraestructuras estratégicas: “El problema es que esta decisión puede ocasionar un desabastecimiento logístico, lo cual, es un problema para Asturias”.

Además, pone el foco en la responsabilidad de la concesionaria de la autopista del Huerna, preguntándose si realmente se están poniendo todos los medios necesarios para evitar este tipo de restricciones. “No sirve únicamente con subir el peaje cada 1 de enero, y más cuando hablamos de un peaje que, no lo olvidemos, es ilegal. Ese peaje debe ir acompañado, como mínimo, de los medios suficientes para hacer frente a un temporal”.

Tampoco ha gustado la decisión a la diputada Covadonga Tomé, quien en su caso pide explicaciones a la concesionaria de la autopista, Aucalsa. Quiere saber Tomé si la empresa "está desplegando todos los medios materiales y humanos necesarios para garantizar la seguridad y la movilidad en una infraestructura que los asturianos y asturianas llevan décadas pagando a precio de oro. Y añadió: “Exigimos que se pongan todos los medios, siempre garantizando la seguridad vial, para impedir el aislamiento de Asturies”.

La diputada y dirigente de Somos Asturies admite que la seguridad vial "debe ser siempre prioridad", pero cree que esto “no puede servir de excusa para una gestión deficiente”. Y añadió: “El cierre de la AP-66 y las restricciones al tráfico pesado están dejando a decenas de camioneros retenidos. Esto es inadmisible en una autopista de peaje por la que los asturianos y asturianas pagan 16,20 euros por cada viaje en turismo. La ciudadanía también afrontará consecuencias en los próximos días”.

Peaje

Pone el acento Tomé en el peaje que se paga por cruzar a la Meseta desde Asturias -o viceversea-, "uno de los más caros del Estado". Por tanto, defiende que "es legítimo preguntarse si la concesionaria está cumpliendo con todas sus obligaciones”, afirmó. No sin dejar de enumerar los incidentes que se acumulan en la vía en los últimos años como el atrapamiento de miles de vehículos en enero de 2018 o el argayo de noviembre de 2024. “Queremos saber cuántas máquinas quitanieves están operativas y si se ha coordinado la información con la DGT. También porqué no se están garantizando servicios dignos para los transportistas obligados a detenerse”, apuntó.