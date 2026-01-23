La DGT abre el paso para camiones en el Huerna y el puerto de Pajares

Tras las quejas recibidas a lo largo del día por el cierre a camiones de la autopista del Huerna, y ante la mejora de las previsiones meteorológicas, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha dedicido levantar las restricciones tanto en la citada autopista como en el puerto de Pajares, los principales pasos a la meseta desde Asturias.

La DGT ha emitido pasadas las nueve y cuarto de la noche una resolución donde indica que "en relación con las medidas establecidas por Resolución de la Direccion General de Tráfico por la que se establecen determinadas restricciones a la circulación por riesgo ante previsión de nevadas los días 23 a 25 de enero de 2026 y teniendo en cuenta las previsiones meteorológicas de la Agencia Estatal de Meteorología(AEMET), se acuerda el levantamiento de las restricciones".

Entre las carreteras afectadas, destacan la A66 / AP66 (autopista del Huerna) y la N-630 entre Campomanes y León, es decir, el puerto de Pajares.

Más de 20 horas parados

De este modo, los camiones que llevan más de 20 horas parados en Pola de Lena podrán iniciar la marcha.