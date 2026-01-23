Eduardo Fonseca: "Asturias tiene una larga nómina de dermatólogos ilustres"

"Asturias tiene una larga nómina de dermatólogos ilustres, algunos de los cuales han brillado en campos más allá del desempeño profesional", señaló este jueves Eduardo Fonseca Capdevila, doctor en Medicina y Cirugía y especialista en Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología, al inicio de su discurso con el que inauguró el curso académico la Real Academia de Medicina y Cirugía del Principado de Asturias. Fonseca, médico emérito del Servicio Gallego de Salud (SERGAS). Complejo Hospitalario Universitario de La Coruña, centró su intervención en Manuel Álvarez-Cascos Álvarez-Cascos (Luarca, 1896-1988), "uno de los dermatólogos más relevantes de la dermatología madrileña desde los años 20 hasta los años 60 del siglo XX". Sin embargo, lamentó el doctor, "su figura ha recibido muy poca atención, probablemente porque no desempeñó cargos oficiales y por la azarosa época en la que le tocó vivir". Eduardo Fonseca recordó también sus orígenes asturianos. "A esta tierra me unen muchos lazos familiares y de amistad, encabezados por ser hijo de Enriqueta Capdevila Bolado, una pediatra asturiana nacida en la calle Fray Ceferino de Oviedo", dijo. El presidente de la academia, Juan López-Arranz, dirigió unas palabras para inaugurar el curso, acto que contó con otros académicos y personalidades del mundo de la medicina. Por parte de la Universidad estuvo el vicerrector Alfonso López. n