Los empresarios asturianos, contra el cierre de la autopista del Huerna: "No es adecuado y ha generado perjuicio"
FADE admite que se requiere precaución, pero pide un sistema de valoración de las condiciones "más flexible"
No ha gustado en la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) el cierre al tránsito camiones de la autopista del Huerna (AP-66) y puerto de Pajares, en la N-632 por las malas condiciones meteorológicas. La decisión de la Dirección General de Tráfico (DGT) por la previsión de nevadas pilló a muchos transportistas por sorpresa. La intención es mantener esta restricción de aquí al domingo 25 de enero.
Según FADE, no es "adecuado el cierre de una zona tan amplia y por un periodo tan prolongado, aplicado de forma poco flexible y generando así unperjuicio mucho mayor a transportistas y cargadores". Los empresarios dicen compartir "plenamente la necesaria precaución ante estas situaciones y la prioridad de anteponer la seguridad de las personas, pero pedimos que se vuelva al sistema anterior, en el que se evaluaban de forma constante las condiciones y se abría el paso cuando estas lo permitían".
Según aseguran, dicho enfoque es "mucho más equilibrado, basado en la información técnica, la coordinación y la proporcionalidad de las medidas".
