Los empresarios asturianos, contra el cierre de la autopista del Huerna: "No es adecuado y ha generado perjuicio"

No ha gustado en la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) el cierre al tránsito camiones de la autopista del Huerna (AP-66) y puerto de Pajares, en la N-632 por las malas condiciones meteorológicas. La decisión de la Dirección General de Tráfico (DGT) por la previsión de nevadas pilló a muchos transportistas por sorpresa. La intención es mantener esta restricción de aquí al domingo 25 de enero.

Según FADE, no es "adecuado el cierre de una zona tan amplia y por un periodo tan prolongado, aplicado de forma poco flexible y generando así unperjuicio mucho mayor a transportistas y cargadores". Los empresarios dicen compartir "plenamente la necesaria precaución ante estas situaciones y la prioridad de anteponer la seguridad de las personas, pero pedimos que se vuelva al sistema anterior, en el que se evaluaban de forma constante las condiciones y se abría el paso cuando estas lo permitían".

Según aseguran, dicho enfoque es "mucho más equilibrado, basado en la información técnica, la coordinación y la proporcionalidad de las medidas".