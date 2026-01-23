Nuevo incidente en el AVE: Los viajeros de un tren de Asturias a Madrid, obligados a cambiar de convoy y a retroceder en el viaje

Algunos pasajeros se han acordado este viernes en León del "tren burra", aquellos convoyes de Renfe que tardaban siete horas a principios de los noventa (en los ochenta era aún más tiempo) en cubrir el trayecto entre Asturias y Madrid. Y es que el Alvia que iba a llegar a la estación de Chamartín en Madrid a las 12.52 horas ha tenido que parar a las 10.52 horas, pasada la estación de León, por el hielo y la nieve acumuladas en el cambiador de Vilecha, donde este tipo de trenes cambian a vías de ancho métrico.

El convoy ha tenido que regresar a León para transbordar a los viajeros a otro tren ya habilitado para circular por vías de ancho ibérico. Ese tren es el que hacía la línea Madrid-Avilés, que tuvo que regresar a la capital de España desde León con los citados pasajeros. Los que venían de Madrid fueron transbordados al que paró en León por la nieve que fue el que los transportó a Asturias. Así las cosas, el Gijón-Madrid sufrió un retraso de 100 minutos, mientras que el de Madrid-Avilés tuvo 55 minutos de demora.

"No veo el pienso para la burra que tira de este tren", ha comentado con sorna uno de esos viajeros. Fuentes de Adif indicaron que el tren acumulará un retraso mínimo de una hora hora, si no hay más incidencias a lo largo del camino.

"Ingrid" está dejando nieve en la Cordillera, pero también en el norte de León, con temperaturas bajas que están afectando a la circulación en general.

Un nuevo incidente con el tren

Los maquinistas asturianos han pedido medidas a Renfe y a Adif tras el accidente que tuvo lugar el jueves en el túnel de El Padrún. Un tren de cercanías chocó contra un desprendimiento de tierras que estaba en la vía. No hubo heridos, pero se trata de una zona sobre la que ya habían advertido los maquinistas a Adif.

«Desde hace tiempo se venía avisando del estado de la pared de ese túnel y ya se estaba al tanto de ello. Pero este tipo de reparaciones están externalizadas, es decir, las realizan empresas subcontratadas por Adif, por lo tanto lleva asociado un proceso de licitación, adjudicación y realización de la obra. Un proceso largo que dilata las reparaciones. Desde CCOO llevamos años diciendo que este modelo de externalización de los trabajos no solo no es más económico, sino que ralentiza los mantenimientos en algunos casos por encima de un tiempo prudencial, como es el caso», aseguró Ignacio Guzmán, representante ferroviario de Comisiones Obreras.