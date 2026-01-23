Indignación entre los camioneros a los que se impide pasar por el Huerna: "Es la única vez que nos han parado por una previsión de nieve"

"Llevamos diez o quince días en la carretera y cuando vamos a pasar el fin de semana con la familia, nos dejan parados en un sitio aislado, sin restaurante y con unos baños de plástico que nadie viene a limpiar", aseguraba este mediodía Gabriel López, el primer camionero al que la Guardia Civil ha obligado, a eso de las seis y media de la madrugada, a detenerse en el aparcamiento de Villallana, en Lena, ante el aviso de nevadas en la Cordillera y la prohibición de circulación de vehículos pesados en el Huerna y Pajares. "Y el caso es que la carretera está limpia", añadía este mismo camionero, que venía de Alemania e iba hacia Almería.

Se prohibió la circulación a camiones en todo el noroeste de la región a lo largo de 3.000 kilómetros de carretera. Un millar de ellos quedaron parados. Llevan desde alimentos frescos hasta animales vivos, ropa, zapatos, hasta medicamentos para hospitales. No hubo excepciones. Estas drásticas medidas provocaron las quejas de la patronal, los partidos de la oposición e incluso de la Federación de Empresarios (Fade).

EN IMÁGENES: Restricciones para camiones en el Huerna y Pajares por el temporal / IRMA COLLÍN

Un centenar de camioneros esperaba a eso del mediodía de este viernes en el aparcamiento de Lena a que les dejen pasar. Su número no dejó de crecer a lo largo de todos el día. La Guardia Civil de Tráfico les informó de que estarán parados todo el fin de semana. "Este es el único sitio de España en el que me han parado por una previsión de nieve", se quejaba otro camionero, que había estado una semana fuera, en Francia y regresaba a Sevilla tras cargar en Oviedo. Los camioneros también mostraban su extrañeza por el cierre de Pajares y una autopista, la del Huerna, "que es de pago" y debería estar en perfecto estado de revista, máxime cuando las nevadas se esperaban para la noche del viernes al sábado. Todos tenían en el móvil las imágenes de las cámaras de la DGT en el Huerna, con la calzada despejada. "Está limpio, se puede pasar perfectamente, y si nieva, podemos circular unos cuantos camiones detrás de una quitanieves", añadía José Miguel Savio, que iba hacia Guadalajara cuando le detuvieron en Lena.

Es tal la rabia, que alguno planteó incluso cortar la autopista con los camiones: "Si no pasamos nosotros, no pasa nadie, está cortado para todo el mundo". "Si nos hubiesen dejado pasar, ya estaríamos en casa, ahora vamos a pasar el fin de semana aquí y el lunes, de vuelta a trabajar", verbalizó otro profesional.

En el puerto de Pajares se veía algún camionero parado, temeroso de seguir adelante y ser multado. Jesu Rome, camionero langreano, aseguraba que "la carretera está despejada, sube todo el mundo sin ningún problema". Y en cuanto a las carreteras de León, las nevadas no estaban afectando a la circulación. De hecho, las quitanieves estaban paradas en Pajares, a la espera de una nevada que no llegaba. Algun camionero prefería arriesgarse y continuar la marcha hacia Campomanes, pese a la prohibición del paso de camiones.

El puerto de Pajares. / Irma Collín

Una vez en esta localidad lenense, no había ningún vehículo de la Guardia Civil controlando el tráfico, quizá porque era la hora del cambio de turno. Algunas personas se acercaron en sus vehículos hasta el puerto de Pajares para hacer alguna foto de nieve.

En el resto de la región, había un total de 15 puertos que reclamaban el uso de cadenas: El Palo, el Alto de la Marta, San Isidro, La Bobia, Leitariegos, Tarna, El Campillo, El Acebo, Tormaleo, Somiedo, San Lorenzo, Ventana, Bustellán, Alto de la Casa del Puerto y La Garganta. Solo el puerto del Connio estaba cerrado. En concejos como Somiedo, o en los Oscos, nevó copiosamente, lo que obligó a un esfuerzo por parte de las máquinas quitanieves.

Aunque en la costa hay alerta amarilla, no se registraron incidencias de relevancia. Tampoco por el viento. Ha habido menos que en días pasados: 109 kilometros por hora en la costa, en concreto en Cabo Busto. Eso sí, la caída de un árbol cortó unas horas, hasta el mediodía, la línea de ancho métrico entre Cudillero y Pravia, lo que obligó a suspender varios trenes.

Noticias relacionadas

Lo peor de todos modos se espera para la noche del viernes al sábado, con nevadas que podrían bajar hasta los 400 metros y una caída, pero no exagerada, de la temperatura.