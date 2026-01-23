Indra inicia la contratación de 37 perfiles profesionales para su nueva fábrica en GIjón

La multinacional española de defensa Indra ha intensificado su oferta de empleo para su nueva fábrica de vehículos blindados militares en El Tallerón de Gijón, donde la compañía prevé llevar a cabo los milmillonarios contratos adjudicados por el Gobierno para renovar las fuerzas terrestres del Ejército. La empresa ya ofrece puestos de trabajo para 37 perfiles profesionales diferentes, la mayoría de alto nivel técnico, desde ingenieros hasta expertos en soldadura robotizada. Las incorporaciones están previstas a lo largo de este primer semestre.

En los últimos meses, desde la adquisición del Tallerón a Duro Felguera, Indra ha trabajado contrarreloj para poner a punto las instalaciones gijonesas, que ejercerán como gran centro productivo de su nueva filial para sistemas terrestres, Indra Land Vehicles. Es esta sociedad, que ya cuenta con los 156 trabajadores procedentes de la división de Calderería Pesada de Duro, la que está ofreciendo los nuevos empleos en Asturias. En total, Indra estima que en el plazo de un año estén trabajando en El Tallerón unos 850 profesionales.

Las ofertas, disponibles en la página web de Indra, abarcan varias funciones relacionadas con el diseño y la construcción de blindados. Se dirigen tanto a profesionales con al menos dos años experiencia como a recién graduados que deseen hacer prácticas. En algunos casos, el régimen es íntegramente presencial y, en otros, compatible con el teletrabajo.

Algunos ejemplos: ingeniero de letalidad y supervivencia (responsable, entre otras cuestiones, de la resistencia del vehículo a minas o proyectiles), ingeniero de barcazas y estructuras, ingeniero jefe de sistemas auxiliares (diseño mecánico de equipamientos, interiores y circuitos), responsable de procesos de fabricación, ingeniero jefe de sistemas eléctricos y electrónicos embarcados, ingeniero de automoción o coordinador de soldadura, entre otros. En total son 37 perfiles profesionales.

Además, Indra ofrece prácticas a estudiantes de Formación Profesional en electricidad y electrónica, así como a estudiantes de diferentes grados de ingeniería. De hecho, la compañía está colaborando estrechamente con la Universidad de Oviedo para captar alumnos interesados, y para ello celebrará el próximo miércoles, día 28, un acto informativo en los campus de Gijón y Mieres.

Noticias relacionadas

El Tallerón recibió a finales de diciembre su primer blindado, un 8x8 «Dragón» construido por el consorcio Tess Defence, en el que Indra está asociada con Santa Bárbara Sistemas, a pesar del abierto enfrentamiento que ambas empresas libran al margen de este programa. Los profesionales de Indra Land Vehicles están trabajando en la puesta a punto del vehículo antes de su entrega al Ejército. No obstante, de cara a sus nuevas labores en la producción de blindados, algunos de los trabajadores provenientes de Duro Felguera aún están recibiendo formación en las fábricas de Santa Bárbara en Trubia y Sevilla, como indica un reciente acuerdo en el marco de Tess Defence.