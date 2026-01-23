Indra, que crece a toda velocidad en Asturias, entra en la Fórmula 1 con el equipo que lidera Briatore

La multinacional española Indra, que ha instalado en Asturias su nueva división de vehículos blindados y crece a toda velocidad en la región, entrará en la Fórmula 1 con un acuerdo de colaboración con el equipo francés BWT Alpine. Esta alianza reforzará la apuesta de ambas organizaciones por la innovación tecnológica, la inteligencia avanzada y la excelencia operativa

El acuerdo contempla la incorporación de IndraMind, la plataforma de inteligencia artificial de Indra Group, al ecosistema operativo del equipo automovilístico, permitiendo su despliegue y validación en uno de los entornos tecnológicos más complejos y exigentes del mundo: la Fórmula 1. Fuentes de Indra señalaron que esa integración hará posible analizar y correlacionar en tiempo real los ingentes volúmenes de datos que se generan cada fin de semana de competición, optimizar la toma de decisiones estratégicas y anticipar escenarios críticos en un deporte en el que cada milésima de segundo es decisiva.

Angel Escribano, presidente ejecutivo de Indra Group, destacó que “la Fórmula 1 representa la máxima expresión de competitividad, innovación y precisión tecnológica. La alianza con BWT Alpine Formula One Team nos permite asociarnos a un proyecto deportivo de élite y demostrar el valor de nuestras capacidades en entornos reales de alta exigencia”.

Por su parte, José Vicente de los Mozos, CEO de Indra Group, señaló que "en Indra Group queremos contribuir de forma activa al desarrollo de las tecnologías que marcan el futuro, fortaleciendo la proyección global de la compañía y reforzando nuestra vocación innovadora. Esta colaboración demuestra además cómo la unión entre sectores tecnológicos, industriales y deportivos puede multiplicar el impacto de iniciativas estratégicas para nuestro país como el Gran Premio y proyectar la marca españa internacionalmente”.

Flavio Briatore, asesor ejecutivo del equipo BWT Alpine de Fórmula 1 y que fue responsable del equipo Renault cuando el asturiano Fernando Alonso logró su primer campeonato de Fórnula, se mostró ilusionado con el acuerdo. “Estamos encantados de dar la bienvenida a Indra Group como socio oficial de BWT Alpine Formula One Team. El compromiso de Indra Group con la excelencia tecnológica, la innovación y la inteligencia avanzada encaja perfectamente con nuestras aspiraciones como equipo de competición", señaló Briatore, que añadió que "nuestra colaboración permitirá implementar IndraMind e integrar su plataforma de inteligencia en nuestros ecosistemas de ingeniería. Esto contribuirá a optimizar aún más nuestras operaciones en pista y nos permitirá desarrollar avances tecnológicos innovadores en un momento en el que la Fórmula 1 entra en una nueva era tecnológica.”

El equipo BWT Alpine de Fórmula 1 compite en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA con los pilotos Pierre Gasly y Franco Colapinto. Ambos, bajo el liderazgo del asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, y del director general, Steve Nielsen, impulsan la nueva etapa del equipo en un momento clave para la Fórmula 1, que estrenará un conjunto de normativas revolucionarias a partir de la temporada 2026.