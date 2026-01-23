Los maquinistas en Asturias estallan tras el accidente en el túnel de El Padrún: "Se venía avisando desde hace tiempo"

Los maquinistas asturianos han pedido medidas a Renfe y a Adif tras el accidente que tuvo lugar el jueves en el túnel de El Padrún. Un tren de cercanías chocó contra un desprendimiento de tierras que estaba en la vía. No hubo heridos, pero se trata de una zona sobre la que ya habían advertido los maquinistas a Adif.

«Desde hace tiempo se venía avisando del estado de la pared de ese túnel y ya se estaba al tanto de ello. Pero este tipo de reparaciones están externalizadas, es decir, las realizan empresas subcontratadas por Adif, por lo tanto lleva asociado un proceso de licitación, adjudicación y realización de la obra. Un proceso largo que dilata las reparaciones. Desde CCOO llevamos años diciendo que este modelo de externalización de los trabajos no solo no es más económico, sino que ralentiza los mantenimientos en algunos casos por encima de un tiempo prudencial, como es el caso», aseguró Ignacio Guzmán, representante ferroviario de Comisiones Obreras.

«Queremos mandar un mensaje de tranquilidad. El tren es un medio de transporte seguro. Estamos viviendo una semana completamente anormal en cuanto a accidentes y a las consecuencias de los mismos. Por eso queremos también pedir a la empresa, tanto a Renfe, que es la que hace circular los trenes, como a Adif, que es quien gestiona la infraestructura y el mantenimiento, así como al Gobierno y al Ministerio, que pongan todos los medios para que este tipo de infraestructuras y de circulaciones vayan con la máxima seguridad», dijo por su parte Francisco Barros, responsable ferroviario en UGT.

«Tenemos claro que los trabajadores actúan de la manera más segura porque son ellos mismos los responsables y porque son ellos mismos los que van a ser los primeros en atajar un problema o en sufrir las graves consecuencias cuando se produce un accidente. Por eso pedimos que se impliquen las administraciones y las empresas en asegurar y garantizar el mantenimiento y el correcto uso de toda la infraestructura y de todo el material ferroviario», incidió.

Alerta a Adif

Se da la circunstancia de que los maquinistas llevan tiempo alertando a Adif, gestor de la infraestructura ferroviaria, de los peligros existentes en ese túnel. «Lleva mucho tiempo en mal estado y lo advertimos. Muchas veces caían piedras que se acercaban a la vía», explican fuentes del sector.

Las mismas fuentes aseguran que técnicos de Adif estuvieron inspeccionando la zona en los últimos días. Ayer mismo, apuntan fuentes ferroviarias, personal de Adif estuvo en ese mismo túnel. Una de las posibilidades que había en marcha era establecer una Limitación Temporal de Velocidad en ese tramo. De hecho, en ese mismo túnel ya hubo que hacer actuaciones para cortar o retirar piedras que se iban acumulando. También hay quejas por la escasa visibilidad dentro de los túneles debido a los focos led de los convoyes.