Multado con 200 euros por la señal R-412: la Guardia civil vigila y para a los conductores asturianos por no llevar este mecanismo de seguridad en el coche

Un total de 64 tramos de carreteras estaban este mediodía afectadas por la acumulación de nieve en la calzada debido a la confluencia de la borrasca Ingrid y una masa de aire polar, de las cuales cinco eran de la red principal.

Las limitaciones en la circulación de vehículos (niveles negro, rojo y amarillo) estaban activadas sobre todo en Asturias, Huesca y León, pero también en Ávila, Cantabria, Granada, Navarra, Palencia y Salamanca.

Según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) sobre el estado de las carreteras, recogidos por Servimedia, a las 12.05 horas había 64 tramos de carreteras afectadas por la nieve o el hielo, de los cuales 8 estaban cortados al tránsito de vehículos (nivel negro), en 34 era necesaria la utilización de cadenas o llevar neumáticos de invierno (rojo), en 8 había restricciones a los camiones (amarillo) y en 14 la nieve en la calzada condicionaba el tráfico (verde).

Respecto a la red principal, era obligatorio el uso de cadenas en la A-52 entre Requejo (Zamora) y A Canda (Ourense); estaba prohibido el acceso a camiones en la A-6 entre Brazuelo (León) y Pedrafita do Cebreiro (Lugo), y se podía transitar con precaución en la la AG-53 en Dozón (Pontevedra), la A-66 en Cembranos (León) y la AP-66 entre El Reúndu (Asturias) y Caldas de Luna (León).

Además, unas 59 vías secundarias también afectadas por la nieve, sobre todo en Castilla y León, Asturias y Galicia.

Alrededor de 860 kilómetros de 15 provincias (Almería, Asturias, Ávila, Burgos, Cáceres, Cantabria, Granada, Huesca, León, Lleida, Lugo, Madrid, navarra, Ourense, Salamanca y Zamora) estaban en nivel negro, rojo o amarillo.

Los tramos cortados estaban en la AL-5405 en Benacebada (Granada), la A-395 y la A-4025 en Sierra Nevada (Granada), la LN-8 en Los Pontones (Asturias), la DSA-191 en Candelario (Salamanca), la CC-224 en Hervás (Cáceres) y la NA-2011 en Pikatua y la NA-2012 en Muskilda (Navarra).

A la hora de circular, el Reglamento General de Circulación establece que en el coche debemos llevar la nueva baliza V-16 para señalizar en caso de que tengamos una avería. También un chaleco reflectante y una rueda de repuesto o kit antipinchazos en caso de que suframos un problema durante la circulación. Respecto a las ruedas de invierno o cadenas no es su obligatorio su uso en el día a día ni llevarse en el coche. Solo es obligatorio cuando las condiciones climatológicas obliguen a su uso en una carretera determinada. Para ello el tramo estará regulado por la señal R-412, una señal de color azul con un dibujo blanco en el centro con un neumático con cadenas. Si llegamos a un punto en el que se requiere ese uso y no llevamos ni neumáticos aptos, ni cadenas, habrá que dar la vuelta. De lo contario, la guardia civil te puede sancionar con 200 euros de multa (100 si se paga antes) o incluso inmovilizar el vehículo.