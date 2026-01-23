Nace "Futurlap", la herramienta de Asturias para anticipar el futuro

Asturias debe ser una región "que no solo reacciona ante los cambios, sino que piensa en el porvenir y lo transforma en oportunidad". Así lo considera la Cámara de Comercio de Oviedo que este jueves presentó "Futurlap", un espacio de reflexión estratégica, análisis prospectivo, trabajo demoscópico y conexión entre empresas, instituciones y conocimiento.

El proyecto, anunciado en el marco de una charla de Juan de los Ángeles, de la consultora Zink Innovation & Trends, –que estuvo acompañado por José Manuel Ferreira, vicepresidente cameral; y Antonio Virgili, coordinador– tiene como misión anticipar las tendencias que transformarán Asturias en los próximos años y traducir ese conocimiento en acciones concretas que impulsen la competitividad, la productividad, la innovación, la prosperidad y la sostenibilidad del territorio.

Se trata, por tanto, de hacer de Asturias "una región capaz de pensar su propio futuro, anticiparse a los desafíos globales y aprovechar las oportunidades que surjan de ellos" basándose en el análisis de datos, a la vez que une el conocimiento público y el privado.

"Futurlap" se apoyará en tres grandes ejes. El primero, denominado "pensamiento estratégico global desde Asturias", pasa por entender el mundo para situar a la región en él, analizando los grandes vectores de cambio (energía, inteligencia artificial, sostenibilidad, demografía, poder geopolítico) desde una mirada asturiana. El trabajo consistirá en definir cómo afectan al Principado, establecer qué oportunidades ofrecen y anticiparse.

El segundo punto se centra en la competitividad empresarial. Para la Cámara de Oviedo es fundamental "anticipar los nuevos modelos de negocio, mercados y sectores"; acompañar a las empresas asturianas en la transición digital, la economía verde, la automatización industrial o el talento tecnológico; y situar la innovación en el primer lugar de la toma de decisiones públicas.

Por último, se sitúa la transformación territorial. "Pensar en Asturias como un ecosistema integrado de futuro. Abordar las claves demográficas, la movilidad, la energía, el uso del suelo, la cohesión rural y el equilibrio industrial. Y ver el territorio como motor de prosperidad, no como límite" explican. Todo esto se ejecutará a través de acciones concretas. Además, podrá establecer acuerdos marco con universidades, centros tecnológicos, clústeres empresariales o consultoras especializadas, manteniendo siempre un enfoque independiente y asturiano.

La idea es que el equipo de trabajo –habrá un consejo asesor y un núcleo operativo– esté en marcha entre marzo y junio. Para octubre se hará una publicación inaugural y se presentará públicamente el laboratorio, para en diciembre poder desarrollar el primer piloto con empresas asturianas de sectores estratégicos.

La "incertidumbre" que marca las tendencias

Tras la presentación de "Futurlap" tuvo lugar la charla de Juan de los Ángeles, que analizó las tendencias que están marcando la actualidad. Habló de la "incertidumbre" que está provocando en la sociedad un mundo en constante cambio (la tensión de la situación geopolítica, el avance imparable de la tecnología...) y el "cansancio" al que eso está dando lugar.

"En un mundo tecnológico, lo de siempre funciona", dijo. Así lo demuestra el incremento de la venta de libros en papel, la apertura de cafeterías o los encuentros presenciales cada vez más organizados por las grandes multinacionales tecnológicas: "Necesitamos estar juntos".

De los Ángeles explicó que el modelo de consumo está cambiando. Ya no triunfa el "cuánto más tengo más feliz soy". Mientras en la comunicación, los jóvenes buscan una narrativa más directa, sencilla y breve.

Noticias relacionadas

Entre los retos, el más importante es la mano de obra. "No hay gente suficiente para el crecimiento que tenemos", afirmó. Un problema que se suma a la tendencia del "ahorro" de las grandes compañías, que en los últimos años han apostando por reducir el número de sus plantillas a pesar de estar creciendo económicamente.