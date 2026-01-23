Piloña despega en FITUR a vista de dron

Piloña está presente estos días en Fitur 2026, la gran feria internacional de turismo que se celebra en Madrid del 21 al 25 de enero. Y lo hace con una propuesta clara: invitar al visitante profesional y al público a descubrir el concejo desde el aire, poniendo el foco en sus paisajes y en el turismo activo.

El Ayuntamiento acude este año con un stand en el que la pieza central será un vídeo grabado íntegramente con dron, pensado para sumergir al espectador en algunos de los enclaves naturales más emblemáticos del municipio. Las imágenes arrancan en el área recreativa de Cuesta Cayón y el Monte Cayón, continúan por el Pico la Cruz Escrita (Sierra de Grandas Llanas) y el área recreativa de Villamayor, y culminan en uno de los rincones más singulares de Piloña: la cascada del Chorrón, un paraje donde el agua y el bosque se convierten en protagonistas.

El recorrido permite apreciar la combinación de montaña, bosque y agua que caracteriza al concejo y, al mismo tiempo, resalta la red de rutas de BTT que atraviesan su territorio. El objetivo es posicionar Piloña como un destino ideal para quienes buscan naturaleza, deporte al aire libre y experiencias auténticas, tanto para escapadas de fin de semana como para estancias más largas.

El mensaje que el municipio lleva a FITUR es claro: turismo sostenible y de calidad, en un entorno cuidado y alejado de la masificación. El vídeo quiere mostrar Piloña "tal y como es": un concejo vivo, con un patrimonio natural excepcional y muchas posibilidades para disfrutar del turismo activo durante todo el año. Con esta propuesta, el Ayuntamiento refuerza su presencia en el escaparate internacional de Madrid y reivindica el potencial de su paisaje como mejor tarjeta de presentación.