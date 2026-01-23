Puente apunta a un posible "defecto de fábrica" en el carril fracturado, producido por ArcelorMittal en Asturias

El ministro de Transportes, Óscar Puente, apuntó “como una posibilidad” que el carril fracturado en el tramo ferroviario de Adamuz tuviera defectos de fábrica. Ese carril había sido producido en Asturias.

Puente confirmó en una rueda de prensa que el carril fracturado, y que podría haber provocado el accidente de Adamuz con 45 muertos, fue fabricado por ArcelorMittal en España. Toda la producción nacional de carril de esta multinacional se lleva a cabo en el tren de carril de Gijón. Por lo tanto, ese componente de la vía procede de Asturias.

El ministro de Transportes, además de confirmar la procedencia, apuntó la “posibilidad” de que el carril pudiera tener defectos de fábrica. Incluso apuntó que en la investigación abierta se han detectado unas “manchas en el centro del carril" que podrían estar relacionadas “con un defecto en la colada” de acero. Puente destacó que se conoce al detalle “la trazabilidad” de esos carriles y el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, anunció que de forma inmediata se realizará “una oscultación de todos los lotes” de carriles instalados en la red ferroviaria y que proceden de la misma colada de acero.

Fuentes de ArcelorMittal evitaron profundizar en las declaraciones del Ministro. Señalaron que eran conscientes de la posibilidad de que el carril hubiera sido fabricado por la empresa, puesto que "Adif es nuestro principal cliente". Sobre las afirmaciones de Puente en las que apunta a un posible defecto de fábrica señalaron: "Vamos a esperar al informe final de la CIAF. Colaboraremos con la Comisión en todo los que sea preciso, si bien hasta ahora no nos han solicitado ninguna información".

Tanto Puente como Marco de la Peña destacaron que todos los elementos de la vía cumplen la normativa y superaron controles de calidad. "ArcelorMittal es un fabricante top, es el suministrador del 99% de carril de Adif", señaló el presidente del administrador de infraestructuras ferroviarias. Por su parte, el ministro de Transporte destacó que para avanzar en la hipótesis "necesitamos un análisis de laboratorio".