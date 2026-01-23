Puente apunta a un posible "defecto de fábrica" en el carril fracturado, producido por ArcelorMittal en Asturias
Adif anuncia que revisará todos los lotes carril procedentes de la misma colada de acero
El ministro de Transportes, Óscar Puente, apuntó “como una posibilidad” que el carril fracturado en el tramo ferroviario de Adamuz tuviera defectos de fábrica. Ese carril había sido producido en Asturias.
Puente confirmó en una rueda de prensa que el carril fracturado, y que podría haber provocado el accidente de Adamuz con 45 muertos, fue fabricado por ArcelorMittal en España. Toda la producción nacional de carril de esta multinacional se lleva a cabo en el tren de carril de Gijón. Por lo tanto, ese componente de la vía procede de Asturias.
El ministro de Transportes, además de confirmar la procedencia, apuntó la “posibilidad” de que el carril pudiera tener defectos de fábrica. Incluso apuntó que en la investigación abierta se han detectado unas “manchas en el centro del carril" que podrían estar relacionadas “con un defecto en la colada” de acero. Puente destacó que se conoce al detalle “la trazabilidad” de esos carriles y el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, anunció que de forma inmediata se realizará “una oscultación de todos los lotes” de carriles instalados en la red ferroviaria y que proceden de la misma colada de acero.
Fuentes de ArcelorMittal evitaron profundizar en las declaraciones del Ministro. Señalaron que eran conscientes de la posibilidad de que el carril hubiera sido fabricado por la empresa, puesto que "Adif es nuestro principal cliente". Sobre las afirmaciones de Puente en las que apunta a un posible defecto de fábrica señalaron: "Vamos a esperar al informe final de la CIAF. Colaboraremos con la Comisión en todo los que sea preciso, si bien hasta ahora no nos han solicitado ninguna información".
Tanto Puente como Marco de la Peña destacaron que todos los elementos de la vía cumplen la normativa y superaron controles de calidad. "ArcelorMittal es un fabricante top, es el suministrador del 99% de carril de Adif", señaló el presidente del administrador de infraestructuras ferroviarias. Por su parte, el ministro de Transporte destacó que para avanzar en la hipótesis "necesitamos un análisis de laboratorio".
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Accidente ferroviario en Asturias: un convoy de cercanías se estampa contra un desprendimiento de tierras
- Las razones de Nacho Manzano para cerrar su restaurante de Oviedo con estrella Michelin: “Era imposible mantener el nivel por falta de tiempo”
- Multado con 800 euros por no llevar el papel actualizado en el coche: la Guardia Civil vigila las clásicas carpetillas de la guanteras de los asturianos
- La borrasca "Harry" se deja notar en Asturias, pero lo peor llegará el jueves por la costa con un aviso de "peligro importante"
- Fallece Graciano Torre, exconsejero de Industria de Asturias y exalcalde de San Martín del Rey Aurelio: 'Era un político ejemplar
- Nacho Manzano sopesa el cierre de su restaurante con estrella Michelin NM
- Ya está en Asturias la borrasca 'Ingrid': la Aemet alerta de que provocará 'daños en paseos marítimos' y nevadas 'a cotas bajas