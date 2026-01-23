Queipo y el "Oviedín"

Álvaro Queipo Somoano, el presidente del Partido Popular de Asturias, tiene 37 años. ¿Es, por lo tanto, una persona joven? Eso de la juventud, el umbral de edad a partir del cual una persona abandona ese estado, es cuestión muy discutida y discutible, como dijo José Luis Rodríguez Zapatero de la nación española. Teniendo en cuenta que organismos internacionales como la ONU, la Unesco o Unicef consideran que alguien es "joven" hasta que cumple 25 años, Queipo habría perdido el divino tesoro hace mucho tiempo. No obstante, el político castropolense también podría invocar los estándares de la Unión Africana, que estira la condición hasta los 35, por lo que él sería un recién llegado a la madurez.

Más allá de estas cuestiones, lo importante es que Queipo, tal como ha averiguado este humilde plumilla, quiere conectar con los asturianos de su edad aproximada, aquellos a punto de abandonar la treintena o que acaban de hacerlo. En concreto, el político tiene interés en los del "Oviedín", ese concepto sociológico que define a los habitantes "de toda la vida" del centro de la capital asturiana y que, a tenor de los resultados electorales, simpatizan con el PP. Precisamente el socialista Adrián Barbón Rodríguez, presidente del Principado, destaca que su candidatura obtuvo seis puntos más que la del PSOE local en 2023, mientras que la de los populares perdió dos puntos en los votos autonómicos respecto a los locales. Queipo se dirigió hace poco a un "joven" ovetense con mucha vista, muy bien conectado socialmente, con la intención de conocer las inquietudes y percepciones, tanto sociales como políticas, de su entorno cercano. Falta más de un año para las elecciones, pero la carrera por la presidencia de Asturias está lanzada.