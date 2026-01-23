Reducen la velocidad en la línea del AVE asturiano tras reportar un maquinista un problema en la vía

Limitaciones de velocidad en la vía de alta velocidad asturiana. Adif, gestor de infraestructuras dependiente del Ministerio de Transportes, ha reducido la velocidad a 60 kilómetros por hora en un tramo de la línea Madrid-Valladolid, que es la que utiliza Asturias. Concretamente, se trata del tramo entre Segovia y la localidad de Garcillán.

Adif ha establecido lo que se conoce como una Limitación Temporal de Velocidad tras recibir el reporte de un maquinista, advirtiendo de algún tipo de problema o deformación en la vía, que notaría al pasar.

Según las fuentes consultadas, se trata de un percance muy leve, que podría deberse a un bache u otro tipo de desperfecto. Lo esperado, si no hay contratiempo, es que esa limitación se levante.

En ese tramo, los trenes AVE están capacitados para circular a más de 250 kilómetros por hora. Pasajeros del AVE asturiano que este viernes viajaban rumbo a Asturias desde Madrid recibieron un aviso en sus teléfonos en referencia a esta limitación. “Por el establecimiento de distintas limitaciones de velocidad y una incidencia operativa, tu tren circula con una demora aproximada de 90 minutos”, fue uno de los mensajes.

Horas movidas en los trenes asturianos

En las últimas horas ha habido varios incidentes ferroviarios en Asturias. Un tren de cercanías de Asturias (C1), que opera en la línea convencional y que realizaba el trayecto entre Puente de los Fierros y Gijón, sufrió ayer por la tarde daños debido a un desprendimiento de piedras y tierra en el túnel de El Padrún, a la altura de Olloniego, a pocos metros de la salida que desemboca en la estación de esa localidad, según informan fuentes ferroviarias. Fue a las 16.50 horas.

No hubo que lamentar heridos entre las decenas de pasajeros que viajaban en el convoy, aunque Renfe no concretó el número de viajeros. El tren circulaba a unos 60 kilómetros por hora y se dio de bruces con la acumulación de tierras que ya estaba sobre la vía y que procedía de una de las paredes del túnel.

Aun así, pudo seguir su trayecto y llegó hasta la estación de Oviedo, donde detuvo su marcha y ya no continuó el recorrido. “Se ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera para los viajeros de los trenes de la línea C1 de Asturias”, explicaron en Renfe.

Incidendias en el AVE

La jornada de este viernes ha dejado incidendias y retrasos en la alta velocidad entre Asturias y Madrid. el Alvia que iba a llegar a la estación de Chamartín en Madrid a las 12.52 horas ha tenido que parar a las 10.52 horas, pasada la estación de León, por el hielo y la nieve acumuladas en el cambiador de Vilecha, donde este tipo de trenes cambian a vías de ancho métrico. El convoy ha tenido que regresar a León para transbordar a los viajeros a otro tren ya habilitado para circular por vías de ancho ibérico. Ese tren es el que hacía la línea Madrid-Avilés, que tuvo que regresar a la capital de España desde León con los citados pasajeros.

Los que venían de Madrid fueron transbordados al que paró en León por la nieve que fue el que los transportó a Asturias. Así las cosas, el Gijón-Madrid sufrió un retraso de 100 minutos, mientras que el de Madrid-Avilés tuvo 55 minutos de demora.

Non fueron las únicas incidencias. Los dos AVES de la tarde sufrieron también demoras. La más importante la tuvo el que tenía su llegada a Oviedo a las 18.13, que circuló con unas dos horas de retraso, debido a la limitación de velocidad y a problemas en la vía a causa del temporadal. El siguien tren, que debía llegar a las 19.48 a la capital asturiana, circuló con más de 40 minutos de retraso.