Reforzar la conexión entre Asturias y la Universidad: los "autodeberes" que se fija Marta Mateo, la nueva vicerrectora de Extensión Universitaria y Proyección Cultural
La profesora de Filología Inglesa y traductora toma el relevo de Pilar García Cuetos en el Paraninfo del Edificio Histórico, en Oviedo
Marta Mateo tomó este viernes posesión como nueva vicerrectora de Extensión Universitaria y Proyección Cultural de la Universidad de Oviedo con el compromiso de «reforzar la conexión» de la sociedad y la institución académica «para que la cultura y el conocimiento puedan llegar a todos los rincones de Asturias». La profesora de Filología Inglesa y experta en traducción inglés-español considera que su área de responsabilidad es «en la que más se pone de manifiesto ese vínculo» entre los asturianos y la universidad.
«Este Vicerrectorado se presenta como nuestro ventanal, la ventana más grande de esta casa universitaria, desde la que no solo proyectamos nuestra creatividad, nuestro saber y nuestra cultura, sino que observamos también lo que se hace ahí fuera para darle entrada en esta comunidad», destacó durante su toma de posesión en el Paraninfo del Edificio Antiguo de la Universidad, en Oviedo, acompañada por el rector, Ignacio Villaverde, la ya exvicerrectora Pilar García Cuetos, y arropada por un buen número de colegas de profesión, alumnos y también familiares y amigos.
Mateo asume que necesita tiempo para «aterrizar, observar, aprender, leer y escuchar» en su nuevo cargo, si bien tiene algunos planes que dejó ver durante su intervención, como buscar colaboración fuera de Asturias. En su ánimo está abrir el Vicerrectorado «a instituciones y fundaciones culturales más allá de nuestra región, para responder mejor a la variedad, el dinamismo y la complejidad de la universidad y sociedad actuales».
No faltaron en el discurso de la profesora unas cariñosas palabras para su antecesora en el cargo y también para agradecer al rector Villaverde permitirle «regresar» a su «alma máter», esa Universidad de Oviedo donde continuó su trayectoria profesional como docente tras empezar en la Universidad de Bath y a la que ha regresado tras varios años fuera de España, donde entre otros lugares ejerció en Harvard (EE UU) como directora del Instituto Cervantes. En la institución asturiana ya ocupó también cargos de gestión académica, en tiempos de los rectores Julio Rodríguez y Vicente Gotor, para los que tuvo un sentido recuerdo, además de para otros compañeros y profesores que han sido referentes en su carrera.
Discurso en bable
Muy cariñoso se mostró también Ignacio Villaverde con Pilar García Cuetos, que deja el vicerrectorado tras cuatro años y a la que dirigió unas palabras en asturiano: "Ganáste_te, por méritu propiu, un llugar na hestoria de la nuesa Universidá d’Uviéu». Destacó la «gran admiración» de la exvicerrectora por la figura del rector Fermín Canella –con destacado papel hace más de un siglo en la extensión universitaria junto al Grupo de Oviedo–, cuyo legado ha administrado como «digna herencia» García Cuetos: «Si hay una seña de identidad de la universidad asturiana, de la Universidad de Oviedo, es indudablemente la Extensión Universitaria».
Villaverde dio la bienvenida a Marta Mateo y agradeció su compromiso «con este gran proyecto: que la Universidad de Oviedo sea la universidad de Asturias, de todas las asturianas y de todos los asturianos, pero también la universidad universal que queremos». El rector ensalzó el trabajo desarrollado desde 2021 para afianzar la Extensión Universitaria como herramienta de vertebración territorial y vanguardia cultural, con el desarrollo de iniciativas como UOTerritorio, Cultura Cercana, MusicUO, cátedras culturales o la reinvención de espacios emblemáticos como la Casa de La Buelga o las Colonias Escolares de Salinas.
Emoción
Emocionada, como no podía ser de otra manera, se mostró la Vicerrectora saliente, quien ofreció un discurso sentido y muy personal, trufado de referencias familiares, sobre todo al gran apoyo que ha recibido de su marido, del que destacó su «comprensión, sentido de la igualdad, respeto, talla humana e inteligencia y nunca haberse sentido amenazado». Definió la etapa que cierra como «de crecimiento personal y profesional» e hizo un repaso a su labor, que deseó haber sabido ejercer con «finezza». Y concluyó: «Gracias a tantas personas que han sentido y sienten el valor de la universidad en sus territorios y nos han recibido con los brazos abiertos».
Entre los asistentes estuvo la nueva gerente de la Universidad, Emma Ramos, a quien el Rector dio oficialmente la bienvenida, y también su antecesor, José Antonio Díaz Lago, que se jubiló: «Gracias a él esta institución es de las mejor financiadas de España, es una universidad saneada, sana y solvente, con disciplina presupuestaria y económica».
Un nutrido y extenso currículum con amplio bagaje internacional (y un Premio de Traducción)
Oviedo, M. Riera
La nueva vicerrectora de Extensión Universitaria y Proyección Cultural cuenta con un amplio y nutrido currículum, que incluye un destacado bagaje internacional, tal y como ha reseñado la Universidad de Oviedo. Marta Mateo comenzó su carrera docente como profesora de español en la Universidad de Bath, en Reino Unido, incorporándose después a la Universidad de Oviedo, donde ha desarrollado su carrera académica durante más de treinta y cinco años, exceptuando el reciente periodo (2019-2024) en que ocupó el puesto de directora ejecutiva del centro del Instituto Cervantes en la Universidad de Havard. Ha sido también profesora e investigadora visitante en prestigiosas universidades extranjeras de Bélgica, Brasil, Canadá, y muy especialmente, del Reino Unido y EEUU.
Mateo ha centrado su investigación en el campo de los estudios de traducción en el ámbito de las lenguas inglesa y española y cuenta con cinco sexenios de investigación reconocidos por la CNEAI. Ha sido invitada con frecuencia a participar en congresos nacionales e internacionales y ha publicado en las más relevantes revistas indexadas de traducción, como The Translator, Meta, Linguistica Antwerpiensia, Target o Perspectives, así como en volúmenes a cargo de editoriales como Routledge, John Benjamins, Continuum, o Iberoamericana/Vervuert.
El interés por la traducción de la nueva vicerrectora ha abarcado también la práctica profesional, con la producción de versiones inglesas tanto de obras académicas como literarias, entre las que destaca "La expedición de Humphry Clinker", del escritor escocés del siglo XVIII Tobias Smollett, que le valió el Premio de Traducción 2013 de la Asociación Española de Estudios Anglo-norteamericanos (AEDEAN).
También se ha implicado activamente en la gestión académica. En la Universidad de Oviedo, fue directora de Área de Relaciones Europeas y Norteamericanas en el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales (1996–1998) y directora de La Casa de las Lenguas cuando este centro echó a andar (2009–2013). También fue responsable de Materia y Coordinación de Inglés en las Pruebas de Aptitud Universitaria durante varios años, y coordinó el diseño curricular del Mínor de Traducción en la Facultad de Filosofía y Letras. Ha colaborado asimismo en gestión relacionada con la investigación, a nivel nacional e internacional, como miembro del comité de Expertos Evaluadores de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP), miembro del Executive Board de la European Society of Translation, coordinadora del Panel de Estudios de Traducción de AEDEAN, o Associate Editor de Perspectives. Studies in Translatology.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Accidente ferroviario en Asturias: un convoy de cercanías se estampa contra un desprendimiento de tierras
- Las razones de Nacho Manzano para cerrar su restaurante de Oviedo con estrella Michelin: “Era imposible mantener el nivel por falta de tiempo”
- Multado con 800 euros por no llevar el papel actualizado en el coche: la Guardia Civil vigila las clásicas carpetillas de la guanteras de los asturianos
- La borrasca "Harry" se deja notar en Asturias, pero lo peor llegará el jueves por la costa con un aviso de "peligro importante"
- Fallece Graciano Torre, exconsejero de Industria de Asturias y exalcalde de San Martín del Rey Aurelio: 'Era un político ejemplar
- Nacho Manzano sopesa el cierre de su restaurante con estrella Michelin NM
- Ya está en Asturias la borrasca 'Ingrid': la Aemet alerta de que provocará 'daños en paseos marítimos' y nevadas 'a cotas bajas