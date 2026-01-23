Retenciones en la "Y" por un choque entre dos vehículos con heridos a la altura de Tamón

Unos dos kilómetros de retenciones. Son los que ha provocado un choque entre dos vehículos en la autopista "Y" a la altura de Tamón, en sentido Gijón/Oviedo, poco antes de la bifurcación de la calzada.

El accidente se produjo pasadas las dos de la tarde y cuenta con heridos. Los agentes de la Guardia Civil de Tráfico regulan la circulación mientras los equipos sanitarios atienden a las personas afectadas. Según testigos presenciales, el choque ha sido llamativo y los dos coches presentan notables daños.