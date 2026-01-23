La Seguridad Social lo confirma: cambio para todos los que se vayan a jubilar en los próximos años (miles de asturianos)

La Seguridad Social acaba de anunciar un nuevo cambio que va a afectar a quienes pretenden dejar de trabajar (por jubilación) en los próximos años. El caso es que hasta ahora quien quisiera podía acudir a la web de la Tesorería General de la Seguridad Social (en este enlace) para calcular la pensión que iba a recibir en un futuro. En el portal se indican los días que han sido cotizados, los que quedan por cotizar para la pensión máxima que corresponda en cada caso y la fecha en la que podrá producirse esa baja en el mercado laboral.

Pero ahora lo han puesto todavía más fácil. A la hora de acceder a la web se indican las diferentes fórmulas con las que se puede optar a un estudio detallado y realizado por la propia Seguridad Social para calcular tu pensión:

A través de certfificado digital.

Mediante la APP clave que muchos han instalado en su móvil para gestiones con todos los servicios públicos dependientes del estado

Mediante SMS

Calcula la revalorización de tu pensión en 2024 Introduce tu pensión actual Calcular

Esta última fórmula es la clave porque hasta hace poco no estaba disponible. Con ella y solo con que en la Seguridad Social tengan asociado tu número de teléfono vas a poder calcular cuánto te va a quedar de jubilación cuando dejes de trabajar. Un método sencillo pero que, a la vez, es bastante seguro. No en vano a lo largo de los últimos meses han sido muchos los servicios públicos que han tenido que desmentir el envío de determinados SMS que, en realidad, eran un absoluto fraude.

Noticias relacionadas

Muchos de los que están trabajando actualmente van a tener derecho a jubilarse a los 65 años, y no a los 67 como se cree popularmente. Lo cierto es que según los días que se tengan cotizados (algo que se puede ver en el citado informe de la Seguridad Social) se puede adelantar esa fecha de retiro que muchos están esperando.